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Tatar: “Halkın refah ve mutluluğunu sağlayacak düzenlemeler için hep birlikte çalışacağız”

Meclis Faaliyet Raporu’nun okunmasının ardından ilk sözü Başbakan Ersin Tatar aldı. 

Tatar: “Halkın refah ve mutluluğunu sağlayacak düzenlemeler için hep birlikte çalışacağız”

Meclis Faaliyet Raporu’nun okunmasının ardından ilk sözü Başbakan Ersin Tatar aldı. 

01 Ekim 2019 Salı 09:09
Tatar: “Halkın refah ve mutluluğunu sağlayacak düzenlemeler için hep birlikte çalışacağız”

Meclis Genel Kurulu’nda yeni yasama yılı başladı. Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre ilk olarak vefat eden Erol Kazım Andaç ve Oktay Feridun’a rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

TATAR
Meclis Faaliyet Raporu’nun okunmasının ardından ilk sözü Başbakan Ersin Tatar aldı. 
Tatar, verimli ve üretken çalışmalarla dolu bir dönem temennisinde bulundu. 
Adadaki varlığını ilelebet sürdürecek olan Kıbrıs Türkünün Cumhuriyet Meclisi çatısı altında tüm sorunların konuşulacağını, demokrasiye sahip çıkılacağını belirtti. 
Millete yönelik her saldırının karşısında Meclis’in duracağını dile getiren Tatar, hükümetin 130 gündür görevde olmasına rağmen Meclisin yaz tatilinde olması ile yapılacak yasaların ertelendiğini belirtti. 
Tatar, yaz aylarında özverili bir şekilde toplantılarını sürdürenlere teşekkür etti. 
Halkın refah ve mutluluğunu sağlayacak düzenlemeler için hep birlikte çalışacaklarını söyleyen Tatar, Meclisin yıpranmaması, sonuç alıcı bir yer olmasının halka karşı bir sorumluluk olduğunu ifade etti. 
Tatar, Kıbrıs konusunda ekonomi siyasi ve diğer konularda hizmet için iktidar muhalefet birlikte çalışılmasının en temel ihtiyaç olduğunu belirtti. 
Hükümet hedeflerini anlatan Tatar, istikrarlı ekonomik kalkınma, altyapının tamamlanması eğitim sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, Kıbrıs konusunda iki devletli çözüm, Maraş’ın Türk kontrolünde açılması gibi hedefleri bulunduğunu söyledi. 
İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın hayata geçirilmesi ile duran ekonomik çarkların hayata geçeceğini dile getiren Tatar, ekonominin gelişmesi için uygun bir ortam yaratıldığını ifade etti. 
Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya da New York temasları hakkında bilgi vermesi çağrısında bulundu. 
Kıbrıs konusunda sonuç odaklı çalışmalar ve yeni açılımlar yapılması gerektiğini söyleyen Tatar, “Bakanlar Kurulu kararı ile Kapalı Maraş’a adım atılması buna örnektir” dedi. 

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Tatar, envanter çalışmalarına başlandığını belirtti. 
“Garantörlüğün kalkması” gerektiğine yönelik Rum tarafının söylemlerini eleştiren Tatar, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçilemeyeceğini vurguladı. Tatar, Akıncı’nın görüşmelerinde Türkiye’nin garantörlüğünün kırmızı çizgi olduğunu ortaya koyması gerektiğini belirtti. 
ARIKLI
Ardından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı kürsüye çıktı. 100 günlük Meclis tatilinin hem halkı hem de kendisini rahatsız ettiğini dile getiren Arıklı, hazırlanacak mini anayasa paketinde bu konunun da ele alınmasını ve tatilin kısaltılmasını diledi. 
Sıkıntıların katmerlenerek devam ettiğini söyleyen Arıklı, sorunların çözülebileceğini düşünmediğini söyledi. 
Önceki dönemde Türkiye’den kaynak gelmediğinin öne sürüldüğünü ancak artık protokollerin de imzalandığını kaydeden Arıklı buna rağman protokolde söz verilen bir çok maddenin uygulanmadığını ve uygulanacak gibi görülmediğini kaydetti. 
Buna öğretmen başına düşen öğrenci sayısının düzenlenmesi, turizm teşvikleri, yüksek öğretim strateji belgesi gibi konuları örnek veren Arıklı Ekim ayında Enerji Dairesi Yasası, Enerji Verimlilik Yasası gibi düzenlemeler gibi adımlar atılması sözü verildiğini de söyledi.
Protokolle atılması istenen adımlar için CTP’nin “ben uygulayamam onun için imzalamam” dediğini, UBP’nin ise uygularım deyip imzaladığını ancak uygulamadığını savunan Arıklı verilen sözlerin yerine getirilmesinin takipçisi olacaklarını dile getirdi. 
Geçirilen yasaların gereken tüzükler geçirilmediği içi uygulanamadığını ileri süren Arıklı kredi kartlarının kullanımıyla ilgili geçirilen ve 1 Eylül’de yürürlüğe girmesi gereken yasanın 1 Ocak 2020’ye ertelendiğini söyleyerek bu durumu eleştirdi. 
Yargının sorunlarının bir türlü çözülmediğini kaydeden Arıklı, yakın zamanda davacı ve davalıların problemlerinin çözümünü başka mecralarda aramak zorunda kalacağını ileri sürdü. 
Başbakanın “Tatar oğlu Tatar’ın herkese kafa tutarım” açıklaması olduğunu belirten Arıklı, Başbakan’a “Sizin hal yasasını çıkaracak gücünüz yok çünkü ona engel koyan lobiyi karşınıza almaya gücünüz yok’ şeklinde konuştu.

 

Son Güncelleme: 01.10.2019 12:20
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar Yeni Yasama Yılı
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