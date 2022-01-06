“BU ZORLU SÜRECİ HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ”

“İKİ TOPLUMLU KOMİTE ÇALIŞMALARINI DA GÜNLÜK OLARAK TAKİP EDİYORUZ. YENİ GELİŞTİRİLEN AŞI VE İLAÇLARIN ALIMI İÇİN GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILDI, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Halkımızın refahı ve sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz, bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Ülkedeki vakaların Omicron varyantıyla arttığını belirten Tatar, “Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız, sağlık personellerini özverili çalışmalarından dolayı kutluyor, bunun devam etmesini diliyor ve teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Tatar, iki toplumlu komite çalışmalarını günlük olarak takip ettiklerini de belirten Tatar, yeni geliştirilen aşı ve ilaçların alımı için gerekli girişimlerin yapıldığını, çalışmaların devam ettiğini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Özlem Gürkut başkanlığındaki Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

“ACİL DURUM HASTANESİ, KIBRIS TÜRK HALKINA BÜYÜK BİR HİZMET”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, ülkedeki ilk Covid-19 vakalarının Başbakanlığı döneminde görüldüğünü anımsatarak, sağlık personelinin özverili çalışmalarına dikkat çekti, zorlu sürecin nasıl yönetileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Acil Durum Hastanesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle açılmasının Kıbrıs Türk halkına büyük bir hizmet olduğunu ifade etti.

“EKSİK OLAN İLAÇLARIN ALIMIYLA İLGİLİ DE, HALKIMIZIN REFAHI VE SAĞLIĞI İÇİN DE ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ, KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Aşı konusunda BM Genel Sekreteri’nin hazırladığı raporda, KKTC’ye verilen aşıların yetersiz olduğunun belirtildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“İki taraflı komite çalışmalarını günlük olarak takip etmekteyiz. Yeni geliştirilen aşı ve ilaçların alımı için de gerekli girişimler yapılmıştır ve çalışmalar devam etmektedir. Özellikle pandemi döneminde doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve sağlık personelinin özverili çalışmalarını her zaman takdir ettim. Halk ve devlet olarak bu emeklerin kıymetini bilmekteyiz. Devletimiz, kendi bütçesini zorlayarak her türlü girişimi başlatmıştır. Biz, hastanede eksik olan ilaçların alımıyla ilgili de, halkımızın refahı ve sağlığı için de elimizden geleni yapmaktayız bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

“BU ZORLU SÜRECİ HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ”

Omicron varyantıyla birlikte vakaların artış gösterdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar; “Bu yaşananlar bizim maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerektiğini göstermektedir. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız, sağlık personellerini özverili çalışmalarından dolayı kutluyor, bunun devam etmesini diliyor ve teşekkür ediyorum” dedi.



GÜRKUT: “BAZI İLAÇLARIN VE CİHAZLARIN TEMİNİNDE SIKINTI YAŞANIYOR”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut da yaptığı konuşmada, hastanede bazı ilaçların ve cihazların temin edilmesinde sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, bu sıkıntıların hep birlikte aşılacağına olan inancını belirtti.

Gürkut, kendilerini kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkürlerini sundu.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.