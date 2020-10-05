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Tatar: “ Halkımız garantörlüğün aynen devamından yanadır”

05 Ekim 2020 Pazartesi 18:40
Tatar: “ Halkımız garantörlüğün aynen devamından yanadır”
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“ HALKIMIZ GARANTÖRLÜĞÜN AYNEN DEVAMINDAN YANADIR”
UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, “ Halkımız, garantörlüğün aynen devamından yanadır” dedi.
UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar Türkiye’den TGRT ve TVNET Canlı yayınlarına katılarak, gündemi değerlendirdi.
UBP’den verilen bilgiye göre, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşla ilgili, “Biz her zaman Azeri kardeşlerimizin yanında olduk. Onların mücadelesi bizlerin de mücadelesidir” dedi.
Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle ilgili de Tatar, Türkiye’nin kararlılığının, kendilerine de güç vermekte olduğunu söyledi.
Tatar, “Türkiye güçlü bir devlet olarak hak ve çıkarlarımızı korumakta. Rum – Yunan ikilisi hukuku dışlayarak Kıbrıslı Türklerini oyunun dışına itmeye çalıştı ama hiçbir yere varamadılar; karşılarında koskocaman bir Türkiye Cumhuriyeti buldular.” dedi.

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Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin de Kıbrıs’ta paylaşıma dayalı bir çözüm modelinin çok uzak olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Tatar, “Bölge eskisi gibi değildir. Kıbrıs artık eski Kıbrıs değildir. Federasyon denilen model, artık tamamen ‘dar çerçevedeki bir değerlendirme’ olarak durmaktadır” diye konuştu.
Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı bir çözüm olması gerektiğini belirten Tatar şöyle konuştu:
“Burada federasyon çözüm adı altında oynanan tüm oyun, Türkiye’nin adadan çıkmasıdır. Biz Türkiye ile hareket etmeliyiz. Türkiye burada garantördür. AB ve diğer merkezlerde oynanan oyunlara asla müdahil olmayacağız. Sayın Akıncı’nın zihniyeti, Kıbrıslı Türklerin tümünü temsil etmiyor. Kıbrıs Türk tarihinde ilk kez ‘garantörlük tabu değildir’ dedi ve Türkiye’nin garantörlük haklarını masaya yatırdı. Biz asla böyle bir oyuna gelmeyiz. Türkiye’nin elde ettiği garantörlük hakkı, yine Türkiye’ye aittir. Günü geldiğinde bunun kararını verecek olan Türkiye’dir; buradaki Cumhurbaşkanı değil. Kıbrıs Türk halkı Türkiye’nin garantörlüğünün aynen devam etmesini istemektedir ”
Kıbrıslı Rumların, Yunanistan’ın Adanın tümünü ele geçirme düşüncesinden vazgeçmediklerini belirten Tatar, “Federasyon dedikleri, Kıbrıslı Türkleri yavaş yavaş asimile edip yok etmek, Türkiye’yi buradan dışlamak, ‘Büyük Yunanistan’ hayalini gerçekleştirmek. Biz buna sonuna kadar karşı çıkacağız. Arkamızda, UBP gibi bir güç vardır. Bizim gibi binlerce insanımız vardır. Anavatanımız vardır” dedi.
BM parametrelerinin değişmesi gerektiği yönündeki sözlerini yineleyen Tatar, alternatif modeller içinde, Kosova modelinin de gündeme gelebileceğini belirterek “Kosova’da ne yaptılar? Netice alamayınca daha fazla bağımsızlık istediler, Kosova tanındı. Eğer tüm Kıbrıslı Türkler ‘yeter’ deyip, onurlu bir gelecek için kendi devletine destek çıkarsa biz de başarabiliriz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yanlış açıklamalarla, KKTC’nin en büyük dostu, müttefiki, Anavatan Türkiye ile ilişkilere zarar verdiğini söyleyen Tatar, “Tüm halkın Cumhurbaşkanı olduğunu unutmadan konuşması lazımdı. Sözleri tüm halkı bağlamaz. Kendisi, Rumlar’la ortalık olabileceğini düşünen, Türkiye’ye mesafeli duran birisi. Ben ise Dr Küçük, Denktaş ve Eroğlu gibi düşünen, önce devletim diyen Anavatan Türkiye ile birlikte yeni bir gelecek vaat eden bir adayım” diye konuştu.
 

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Son Güncelleme: 05.10.2020 18:54
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarUbp
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