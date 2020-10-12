Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1176
ALTIN
488.445
DOLAR
7.8793
STERLİN
10.2879
EURO
9.3086
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
Büyük mesaj!
Büyük mesaj!
Akıncı -Tatar başrolde
Akıncı -Tatar başrolde
İlk tura karantina gölgesi düştü
İlk tura karantina gölgesi düştü
banner376

Tatar halka seslendi

Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar seçim sonuçlarının açıklamasının ardından UBP’nin Sarayönü’ndeki Genel Merkezi’nde  halka ve partililerine seslendi. 

12 Ekim 2020 Pazartesi 07:46
Tatar halka seslendi
banner337
banner351

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, 11 adaylı yarışta birinci olduklarını ve bugün bir demokrasi sınavı verildiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının iradesine herkesin saygı duyması gerektiğini vurguladı. 
Bütün davalarının KKTC’nin daha ileriye taşınması, Kıbrıs Türk halkının refahının esenliğinin, güvenliğinin ve müreffeh geleceğinin sağlanabilmesi olduğuna işaret eden Ersin Tatar, “Amacımız, gençlere umut vermek, birlik ve beraberliği pekiştirerek, bu ülkede üretken ve demokratik bir yapıyı, dünyaya haklı sesini duyurabilen onurlu bir halk olarak geleceğe hep birlikte yürüyebilmeyi sağlayabilmektir.  Refahı arttırmak, üretken demokratik bir yapıya kavuşarak, Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya duyurmak en önemli hedefimizdir” dedi. 
Tatar, dünyayı ve ekonomileri yıkan pandemi nedeniyle insanların sandığa gitmediklerini, katlımın az olmasının kendilerini üzdüğünü ifade ederek,  18 Ekim’de, 2. turda sandığa daha fazla insanın gitmesi için çağrıda bulundu. 
Partililerin coşkulu tezahüratı ile kürsüye çıkan Ersin Tatar’a eşi Sibel Tatar eşlik etti. Konuşması bir çok kez tezahüratlarla bölünen Tatar, kendisine oy veren vermeyen tüm vatandaşlara teşekkür etti.   

“UBP BİR ZAFER ELDE ETTİ…”
Seçime katılımın az olmasının kendilerini üzdüğünü ifade eden Tatar, buna rağmen yüzde 33’e yakın oy oranı ile UBP’nin bir zafer elde ettiğini söyledi. 
Partinin tüm teşkilat ve örgütlerine çalışmalarından ötürü teşekkür eden Ersin Tatar, KKTC’nin kurucu partisi UBP’nin, üniversiteler, sanayi bölgeleri, tarımsal faaliyetler, Türkiye’den getirilen su projesi,  her türlü alt yapı yatırımı, TC ‘nin katkı ve yardımları ile yapılan pandemi hastanesi ve nice yatırımlarla KKTC’yi bugünlere taşıdığını kaydetti.
UBP’nin bundan sonra da buna liderlik ederek bundan sonraki süreçte refahın artırılması için ve Kıbrıs’ta  Kıbrıs Türk halkının onurlu bir şekilde yeni gelecekte yürüyüşünü hızlandırmak için bu yarışın içinde olmaya devam edeceklerini vurgulayan Tatar, halkın bu söylediklerine kanaat getirerek, kendilerini “saraya götüreceğine” inanç belirtti.

“ZAFER BİZİMDİR…”

banner341
Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın zaferi kendi kazanmış gibi bir takım açıklamalar yaptığını söyleyerek, “Kendi halkına bile saygısı olmayan, bu kadar önemli bir seçimde insanlarımızın sandığa yansıttığı iradeyi bir bakıma görmek ve kabul etmek istememektedir. Zafer bizimdir” dedi. 
Kendisinin halkın içinden geldiğini, merdivenleri basamak basamak çıkarak bugünlere geldiğini vurgulayan Ersin Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Ben, Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler geliştirebilen, dünyaya Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını her koşulda anlatabilen, dolayısıyla sizlerin temsilcisi olarak o saraya gireceğim. Bunu hazmedemeyenlere buradan cevabımızdır, Kıbrıs Türk halkının iradesine saygılı olunuz.”
Bir hafta daha yapılacak sandık çalışmalarıyla, diğer partilerle istişare ve diyalog içinde gerçek zaferin 18 Ekim’de kendilerinin olacağına inanç belirten Ersin Tatar, her bölgede çok önemli çalışmalar yapıldığını, bölgelerden çıkan farklı sonuçların değerlendirileceğini ifade etti. 
Ersin Tatar, zafer için bir hafta daha çalışılması, tüm partiler ve halkla diyalog halinde olunması gerektiğini kaydetti.
Tatar, bütün dünyaya KKTC’nin demokrasisi nasıl en iyi şekilde çalıştığını, sandık neticelerine saygılı olduklarını ve olacaklarını göstererek, bir cumhurbaşkanı olarak kendisinin bütün halkı kucaklayabileceğini vurgulamak istediğini dile getirdi. 
Bütün davalarının KKTC’nin daha ileriye taşınması, Kıbrıs Türk halkının refahının esenliğinin, güvenliğinin ve müreffeh geleceğini sağlayabilmek olduğuna işaret eden Ersin Tatar, “Amacımız, gençlere umut vermek, birlik ve beraberliği pekiştirerek, bu ülkede üretken ve demokratik bir yapıyı, dünyaya haklı sesini duyurabilen onurlu bir halk olarak geleceğe hep birlikte yürüyebilmeyi sağlayabilmektir.  Refahı arttırmak, üretken demokratik bir yapıya kavuşarak, Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya duyurmak en önemli hedefimizdir” dedi. 
 

banner360
Son Güncelleme: 12.10.2020 10:10
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orta eğitimde 7 ay sonra ders başı
Orta eğitimde 7 ay sonra ders başı
Küresel salgında son durum
Küresel salgında son durum
Derinya Sınır Kapısı’nda bir grup Rum olay çıkardı
Derinya Sınır Kapısı’nda bir grup Rum olay çıkardı
Akıncı: “Özgürlük için yola devam”
Akıncı: “Özgürlük için yola devam”
Döviz kurları
Döviz kurları
Hava durumu
Hava durumu
Şefik: “Seçime katılım yüzde 58,21… İkinci tur Tatar ile Akıncı arasında“
Şefik: “Seçime katılım yüzde 58,21… İkinci tur Tatar ile Akıncı arasında“
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
Büyük mesaj!
Büyük mesaj!
Akıncı -Tatar başrolde
Akıncı -Tatar başrolde

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim