banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103408
ALTIN
229.924
DOLAR
5.4731
STERLİN
7.1365
EURO
6.2133
Afrika davası devam ediyor
AFRİKA DAVASI DEVAM EDİYOR
İlişen 1 gün daha tutuklu kalacak
İLİŞEN 1 GÜN DAHA TUTUKLU...
Gazimağusa’da ölüm
GAZİMAĞUSA’DA ÖLÜM
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
banner306
Flaş Haber
Evliya hayata tutunamadı
Kapat

Tatar: “Halk için bu hükümet bitti... Reklamla zam yaptılar, halk ‘yağma yok’ dedi”

Tatar: “Halk için bu hükümet bitti... Reklamla zam yaptılar, halk ‘yağma yok’ dedi”

21 Mart 2019 Perşembe 16:48
Tatar: “Halk için bu hükümet bitti... Reklamla zam yaptılar, halk ‘yağma yok’ dedi”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “Hiçbir konuda başarılı olamayan, zamdan başka bir şey yapmayan hükümetin bittiğini, halkın bu hükümetten bir ümidi kalmadığını” iddia etti.

Tatar, “Ümit bittiyse hükümet de bitti demektir. Halk bu hükümeti bitirdi. Yaptıklarını kendileri bile savunamıyor “ dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Tatar bugün Kıbrıs TV’de Emin Akkor’un sorularını yanıtladı.

Tatar bir soru üzerine, “ Halkın Partisi ile ne kendisinin, ne de yetkilendirdiği birinin koalisyon görüşmesi yapmasının söz konusu olmadığını, 21 milletvekili olan bir partinin koalisyon için kimsenin kapısını çalmaya ihtiyacı bulunmadığını belirtti ve şöyle devam etti:

“Ancak farklı şekillerde, bizim dışımızda Ulusal Birlik Partisi’nin, Halkın Partisi ile hükümet kurmasını konuşanlar var. Haber alıp, haber götürenler olabilir ama herhangi bir görüşme yok.4’lü koalisyona ister devam ederler, isterlerse etmezler. Kendileri bilir. Benim gördüğüm bildiğim şudur ki, halk bu hükümeti istemiyor. Halkta bu hükümetin bir şey yapacağı ümidi kalmamıştır. Halk için bu hükümet bitti. İstedikleri kadar biz devam ediyoruz” desinler.

UBP Genel Başkanı Tatar, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun durumunun meçhul olduğunu, Halkın Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı’nın bile hesaplardan, maaşlardan şikayet ettiğini, hükümetin KIBTEK konusunda Meclis’te araştırma açılmasını engellediğini” de ifade etti ve şöyle konuştu:

“Dolar 6.50, petrolün varil başına fiyatı 85 dolarken zam zaten yaptılar. Şimdi dolar 5.45, petrol 65 dolar. Niye zam yapıyorlar anlamak mümkün değildir. KKTC tarihinde ilk defa yüklü bir zam reklam yapılarak halka yutturulmaya çalışıldı. Ama halk yutmadı.”

“ÇAVUŞOĞLU YÜREĞİMİZE YİNE SU SERPTİ”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Tatar, Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları’nın görüşmesi ile ilgili bir başka soruyu yanıtlarken ise, “Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun bir kez daha Kıbrıs Türkü’nün yüreğine su serperek, ‘ Yunan Dışişleri Bakanı’na Türkiye’nin hidrokarbon araması yapacağını, Kıbrıs’taki etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğini’ söylediğini” vurguladı.

“Türkiye’nin artık, kendileri gibi, federasyon olamayacağını, Avrupa Birliği çatısı altında iki devletli çözüm, konfederasyon gibi seçeneklerin de masaya gelmesi gerektiğini söylemekte olduğunu” ifade eden Tatar, “ bu yol doğru yoldur” diye konuştu.

“Yunan Dışişleri Bakanı Katrugalos’un Türkiye’nin de Doğru Akdeniz’de hakları bulunduğunu, dışlanamayacağını” ifade ettiğine de işaret eden Tatar, “Yunanistan Kıbrıs Türkü’nün haklarından söz etmiyor ama. Neden? Yoksa Türkiye’ye, ‘Kıbrıs’taki haklarından vazgeç, Kıbrıs Türkleri bize boyun eğsin de sen de hakkını al’ mı demek istiyorlar. Böyle bir şey olamaz” dedi.

Son Güncelleme: 21.03.2019 20:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikmen'de bir evin avlusunda tanksavar mayını bulundu
Dikmen'de bir evin avlusunda tanksavar mayını bulundu
Öztürk: “Devlet hızlı adım atmalı”
Öztürk: “Devlet hızlı adım atmalı”
12 Savcı ve Savcı Yardımcısı atandı
12 Savcı ve Savcı Yardımcısı atandı
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Dikmen İle Devam Etti
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Dikmen İle Devam Etti
Kadın Eğitimi Kolektifi : “Alo 183 ihbar hattına altyapı kazandırılsın, şiddet önleme merkezleri hayata geçirilsin, her bölgeye sığınma evleri açılsın”
Kadın Eğitimi Kolektifi : “Alo 183 ihbar hattına altyapı kazandırılsın, şiddet önleme merkezleri hayata geçirilsin, her bölgeye sığınma evleri açılsın”
Türk Kızılayı’ndan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na kan alım aracı bağışı
Türk Kızılayı’ndan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na kan alım aracı bağışı
Yüksek Savcılar Kurulu Başkanlığı Yeni Atamalar Yaptı
Yüksek Savcılar Kurulu Başkanlığı Yeni Atamalar Yaptı
Dünya Ormancılık Günü… Bakan Şahali’nin Katılımıyla Fidan Dikildi...
Dünya Ormancılık Günü… Bakan Şahali’nin Katılımıyla Fidan Dikildi...
Cumhurbaşkanı Akıncı, Down Sendromlu Gençlerle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Akıncı, Down Sendromlu Gençlerle Bir Araya Geldi
Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nı Ziyaret Etti
Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nı Ziyaret Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim