Tatar: “Haklı davamızı anlatmaya çalışıyoruz”

“KIBRIS’A BAKIŞ AÇISINI BÜTÜN BU SÜREÇLER DEĞİŞTİREBİLİR”

“BİR HALK EGEMENLİĞİNİ TESCİL ETTİREMEZSE YOK OLMAYA MAHKUMDUR”

“ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT TEŞKİL ETMİŞTİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında yaptığı temasları Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’ndaki temasları sürüyor.

Ersin Tatar, Forum kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı, Sierra Leone, Azerbaycan ve Letonya heyetleri ile resmi temaslarda bulunurken, birçok ülkeden yetkililerle ise gayri resmi temaslar gerçekleştirdi. Tatar, ADF’nin ikinci gününde ise Somali ve Gambiya heyetleriyle görüştü. MÜSİAD heyetiyle de görüşecek ve bir oturumda konuşmacı olarak yer alacak.

ADF temaslarını TAK’a değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı görüşmelerde, dünyanın her yerinden devlet başkanları, dışişleri bakanları, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri ve medya ile görüşerek Kıbrıslı Türklerin uğradığı haksızlıkları ve haklı davasını anlatma fırsatı bulduklarını vurguladı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ ORTAYA KOYDUĞU DİPLOMASİ BAŞARISINDAN DOLAYI KUTLARIM”

Antalya Diploması Forumu’nun ikincisinin yapıldığını ve geçen sene yapılan Foruma da katıldıklarını kaydeden Tatar, geçen sene de çok başarılı olan Forumun bu yıl Rusya – Ukrayna savaşının da etkisiyle dünyanın gündemine oturduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun himayelerinde Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanları’nın Antalya’da bir araya geldiğini anımsatan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’ni ortaya koyduğu diplomasi başarısından dolayı kutladı.

Tatar, bu kadar Devlet Başkanı ve yetkililerini, dünyanın çeşitli yerlerinden diplomatları, kanaat önderlerini ile sivil toplum örgütü temsilcilerini bir araya toplayabilmenin her ülkenin yapabileceği bir şey olmadığını vurguladı.

Aynı anda farklı salonlarda yer alan toplantıların iletişim kanalları ile bütün dünyaya duyurulduğunu ve burada yapılan konuşma ile değerlendirmelerin dünya gündemine yerleştiğini anlatan Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haklı davasını anlatırken elbette fırsatlar aramaktadır. Antalya’da çeşitli devlet başkanları, dışişleri bakanları ve sivil toplum örgütleri ve medya ile buluşma fırsatı buluyoruz. Haklı davamızı anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

“AÇIKLAMALARIMIZ DÜNYANIN HER YERİNDE HABER OLUYOR”



Basının da büyük ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Tatar, dünyanın her yerinden basın mensuplarının kendileri ile konuşmaya gayret ettiğini ve basına yaptığı açıklamaların dünyanın her yerinde haber olduğunu söyledi.Kendisinin ekibi ile bulunduğu ADF’de KKTC’yi temsilen Başbakan Faiz Sucuoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve parti başkanlarının da katıldığını aktaran Tatar, hepsinin de farklı salonlarda yaptıkları görüşmelerde Kıbrıs meselesini anlatma fırsatı bulduğunu kaydetti.Dün gece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti ile katıldığı yemekli toplantıda da birçok devlet başkanı ile buluşma fırsatı bulduğunu anlatan Tatar, resmi görüşmelerin dışında da birçok temasta bulunduğunu belirtti.“ÇOĞU KIBRIS KONUSUNUN AYRINTILARINI BİLMİYOR”Görüştüğü devlet başkanları, dışişleri bakanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kanaat önderlerinin Kıbrıs Türklerin haksızlığa uğradığını bildiğini aktaran Tatar, şunları kaydetti:“Bize düşen bunu anlatmaktır. Kıbrıs konusu eski bir konudur, dünyanın bildiği bir konudur ama ayrıntılarını bilemeyebilirler. Hatta çoğu bilmiyor. Biz de ekiplerimizle birlikte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama en büyük şansımız Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomasi alanında dünyada söz sahibi olması, çeşitli meselelere ağırlığı ile yön verebilmesi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi temasları, kendi etki alanı içerisinde ülkelerin Kıbrıs’a bakış açısını bütün bu süreçler değiştirebilir diye düşünüyorum.Biz bir günde Kıbrıs’ta istediğimiz çözümü yakalayamayabiliriz. Ama bizim burada da söylediğimiz yeni siyaset, Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde Kıbrıs Türk halkının pozisyonu kabul görürse, Kıbrıs’ta adil, kalıcı, sürdürülebilir bir anlaşmanın olması için resmi ve kapsamlı müzakere sürecine de geçebiliriz. Bu konuda hiçbir tereddüdümüz yoktur. Önemli olan egemen eşitliğimizin kabul görmesidir.”“KIBRIS’TAKİ VARLIĞIMIZI TÜRKİYE’NİN DE DESTEĞİ İLE EN İYİ ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRMEKTEYİZ”Egemenliğini tescil ettiremeyen bir halkın yok olmaya mahkûm olduğunu vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının varlığını sonuna kadar sürdürmek durumunda olduğunu belirterek, “Bu barış ve huzur içindir, güvenliğimiz içindir, gelecek nesillerin Kıbrıs adasında var olabilmesi içindir. Bunun için de egemen eşitliğimizin kabul görmesi muhakkaktır” dedi.Antalya’da muhataplarına Kıbrıs’ta 1960 anlaşmalarına göre iki kurucu halk olduğunu anlattıklarını belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman Rum – Yunan boyunduruğu altına girmediğini ve buna yönelik tüm girişimlerin Türkiye’nin dokunuşu ile hep engellendiğini anlattı. Tatar, egemenlik ve Türkiye’nin garantörlüğü konularının önemini yineledi.Tatar sözlerini şöyle tamamladı:“KKTC’nin geleceği ve selameti bakımından bu süreçleri en iyi şekilde yönetmek ve egemenliğimize sahip çıkmak suretiyle Kıbrıs’taki varlığımızı Türkiye’nin de desteği ile en iyi şekilde sürdürmek için çalışmalar sürdürmekteyiz. Burada yaptığımız temaslarda bunları ayrıntılı bir şekilde muhataplarımıza anlattığımızda, onlar da meselenin ne kadar önemli olduğunu görüyorlar. Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere bir haksızlık bir mağduriyet bir insan hakları ihlali şeklinde yaşatılanları da yadırgadıklarını ifade edebiliyorlar. Fakat şu anda herkes meseleyi izlemekle kalıyor. Bize düşen bunu en iyi şekilde anlatmaktır. Biz şu anda Antalya’da bunu yapıyoruz. Antalya Diplomasi Forumu bizim için büyük bir fırsat teşkil etmiştir.”