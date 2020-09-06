TATAR : Haklarımızdan Vazgeçmeyiz

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak, heba etmemek için seçimi Devlete inanan Türkiye ile birlikte ilerleyebilecek UBP adayının kazanması gerektiğini belirtti ve “haklarımızdan vazgeçmeyiz” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Gençlik Kolları, Girne'de Acapulco Otel'de ülke genelinden gençlerle düzenlediği geniş katılımlı çalıştayda Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini masaya yatırdı.

Çalıştaya UBP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar da katılarak, gençlere hitap etti.

Gençler Ersin Tatar'ı yeni seçim şarkısı ve sloganlarla karşıladı.

Ulusal Birlik Partisi'nin yıllardır gençlerin verdiği güç ve motivasyonla çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Ersin Tatar, Gençlik Kolları'nın UBP için “geleceği şekillendirici güç” olduğunu söyledi.

Tatar, “Sadece sizler değil, bu ülkenin bütün gençleri, bizim geleceğimizdir. Bu ülkenin geleceğidir. Onların başarısı, onların fikirleri geleceğimize ışık tutuyor. Geleceğimize umutla bakmamızı sağlıyor” dedi.

Gençlerin de fikir ve önerilerinin seçim sürecinde ortaya koyacakları siyasete yön vereceğine dikkati çeken Tatar, gençlerin sözünün Cumhurbaşkanlığı mekanizması içerisinde de yer alacağını kaydetti.

Gençlere daha güzel ve müreffeh bir gelecek bırakmak için Cumhurbaşkanlığı yoluna çıktıklarını belirten Tatar, “Bu topraklarda varolmanızı, bu topraklarda üretmenizi, geleceğinize, devletinizin çatısı altında, güvenli bir ortamda yön vermeniz en büyük isteğimiz” şeklinde konuştu.

Gençlerden ülkelerinin geleceğine sahip çıkmalarını isteyen Tatar, gençlerin Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Maraşın açılması, Kıbrıs Müzakereleri ve iç sorunlarla ilgili güncel konuları daha yakından takip etmesinin önemine vurgu yaptı.

Tatar, “Gençler! iletişim artık çok kolay. Sosyal medya elinizin altında. Gelişmeleri çok iyi takip etmeliyiz. Geleceğimiz bu günlerde yeniden şekilleniyor. Bölgemiz yeniden şekilleniyor. En büyük gücümüz Ulusal Birliğimiz ve Anavatan Türkiye sayesinde bölgemizde sözümüzün olmasını istiyorsak, hakkımızın elimizden alınmasını istemiyorsak, dikkatli olmak ve görüşlerimizi her platformlarda duyurmak bizlerin olduğu kadar sizlerin de görevidir. Çeşitli siyasi oyunlarla, Anavatanımızın garantisi ortadan kaldırılmak isteniyor, devletimizin devamı tartıştırılıyor. İşte buna dur demek, geleceğimize kendi devletimizin ve Türkiye'nin güvencesi altında devam etmek istiyorsak, ilk fırsatta Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde gidip, bayrağımıza, devletimize, haklarımıza UBP mührü vurarak sahip çıkacağız” diye konuştu.

Adaylığın kendisi için şerefli bir görev olduğunu vurgulayan Tatar, gençlerin desteğinin, elde edilecek başarıda çok büyük anlamı olacağını söyledi.

Mavi vatan kapsamında, sadece denizlere değil, havadaki haklara da sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Tatar, “Geleceğimize damga vurabilmek için gençlerin beklentilerini yerine getirebilmek için, Kıbrıs Türk Halkı'ın hak ve çıkarları için bu mücadeleye benimle giren gençlere de teşekkür ederim. Biz kazanacağız. O makama gideceğiz ve tüm dünyaya haykıracağız: Kıbrıs Türk Halkı varolacaktır” ifadelerini kullandı.

Tatar sözlerini, “Herşey gençler için. 11 Ekim'de sizlerin sözünü o makama yanıstacağız. Yepyeni bir gelecek, güvenli bir gelecek, UBP'nin gençleri ile mümkün olacaktır. Atalarımızdan aldığımız emaneti, hep birlikte daha ileri taşıyacağız” ifadesiyle noktaladı.