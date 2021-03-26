Tatar Güzelyurt'u görüşme masasına getirmenin söz konusu olmadığını söyledi

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel, iki devletli çözüm modeline destek belirterek Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrı resmi görüşme öncesinde Güzelyurt halkının Güzelyurt’un verilmemesi konusundaki görüşlerini Cumhurbaşkanı Tatar’a aktarmak istediklerini kaydetti.

Tokel ayrıca, Güzelyurt’ta Baf Şehitlerini anmak amacıyla yapılması planlanan anıtla ilgili bilgileri de paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabuldeki konuşmasında, “KKTC’nin vatan toprağı ve en önemli yerlerinden biri” olan Güzelyurt’un her zaman yanında olduklarını belirterek, Güzelyurt’un yeni yatırımlarla kalkınmasını her zaman desteklediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Güzelyurt halkının hiç endişe duymasına gerek yoktur. Güzelyurt’u görüşme masasında gündeme getirme gibi bir durum asla sözkonusu değildir. Zaman değişmiştir. KKTC daha da kökleşmiştir ve güçlenerek yoluna devam etmektedir” dedi.



Güzelyurt’taki anıt projesinin tamamlanmasının, şehitlere borcumuz olduğunu söyleyen Tatar, projenin tamamlanması için elinden geleni yapacağını kaydetti ve Baf şehitlerini yad etti.

Egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği modelinde bir anlaşma istediklerini tüm dünyaya anlattıklarını ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin izlenen politikaya verdiği tam desteğin ve Kıbrıs’ta bir uzlaşı için egemenliğinin önemine vurgu yaptı.

Pandemi sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm dünyada pandemi dolayısıyla yaşanan sıkıntılarla karşılaştırıldığında KKTC’de sürecin iyi yönetildiğini düşündüğünü ifade ederek, Sağlık eski Bakanı Ali Pilli’nin pandemi sürecinde yaptığı katkının büyük olduğunu belirtti ve kendisine teşekkür etti.

