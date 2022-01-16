Tatar, Güzelyurt bölgesinde ziyaretler yaptı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi katkılarıyla inşaatına başlanan Güzelyurt Belediyesi’nin yeni merkez binası inşaatı ve Milli Mücadele Müzesi inşaatını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “böylesine anlamlı ve tarihi eserleri, Güzelyurt bölgesine kazandıran herkese” teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar; Güzelyurt Belediyesi yeni merkez binasının, 2 bin 862 metrekarelik alana sahip olan inşaatına iki yıl önce başlandığını, toplamda üç kattan oluştuğunu ayrıca engelli vatandaşlara yönelik düzenlemelerin de yapıldığını ifade ederek, “Güzelyurt bölgesinin her geçen gün gelişmekte olduğunu” söyledi.







