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Gazete manşetleri 16 Ocak 2022 Pazar
Gazete manşetleri
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Tatar, Güzelyurt bölgesinde ziyaretler yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Mücadele Müzesi’nin ve Güzelyurt Belediyesi yeni merkez binasının inşaatlarını ziyaret etti.

16 Ocak 2022 Pazar 13:30
Tatar, Güzelyurt bölgesinde ziyaretler yaptı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi katkılarıyla inşaatına başlanan Güzelyurt Belediyesi’nin yeni merkez binası inşaatı ve Milli Mücadele Müzesi inşaatını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “böylesine anlamlı ve tarihi eserleri, Güzelyurt bölgesine kazandıran herkese” teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Tatar; Güzelyurt Belediyesi yeni merkez binasının, 2 bin 862 metrekarelik alana sahip olan inşaatına iki yıl önce başlandığını, toplamda üç kattan oluştuğunu ayrıca engelli vatandaşlara yönelik düzenlemelerin de yapıldığını ifade ederek, “Güzelyurt bölgesinin her geçen gün gelişmekte olduğunu” söyledi. 

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Bir diğer yeni proje olan Milli Mücadele Müzesi ile de Kıbrıs Türkü’nün tarihini, gelecek nesillere anlatma imkânı yaratılmış olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, müzede Kıbrıs Türk tarihinin 1983’e kadar olan geçmişinin anlatılacağını söyledi. 24 Kasım 2021 tarihinde temeli atılan binanın karkas bölümü olan 1’inci etap projesinin, erken bir sürede tamamlandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt’a değerli hizmetleri nedeniyle Güzelyurt Belediye Başkan Mahmut Özçınar ve belediye personelini tebrik etti.
 


 

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Son Güncelleme: 16.01.2022 14:11
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