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Tatar: “Güvenlik ve asayişin korunmasında fedakarca görev yapan polis teşkilatı, ülkenin en önemli kurumlarından biridir”

10 Haziran 2021 Perşembe 19:45
Tatar: “Güvenlik ve asayişin korunmasında fedakarca görev yapan polis teşkilatı, ülkenin en önemli kurumlarından biridir”
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TATAR: “GÜVENLİK VE ASAYİŞİN KORUNMASINDA FEDAKARCA GÖREV YAPAN POLİS TEŞKİLATI, ÜLKENİN EN ÖNEMLİ KURUMLARINDAN BİRİDİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’la bir araya geldi.

Görüşmede, Polis Genel Müdürü 2’nci Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, tören mangası ile karşılanan Tatar, ziyaretçi defterini de imzaladı.

Tatar ziyarette yaptığı konuşmasında, güvenliğin ve asayişin korunmasında fedakarca görev yapan polis teşkilatının ülkenin en önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek, pandemi koşullarında özveri ile görev yapan “fedakar polis teşkilatı çalışanlarını” tebrik etti.

“TRAFİK KONUSUNDA POLİSİN YAPTIĞI DENETİMLERİN ARKASINDAYIZ”

Pandemi sürecinde, sağlık çalışanlarının yanı sıra, denetleme ve yapılan icraatlarda polis görevlilerinin oldukça önemli katkılar yapmakta olduklarını ifade eden Tatar, trafik konusunda da polisin gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüğünü söyledi. Özellikle trafik kazalarını önlemek amacıyla halkın da gerekli hassasiyetleri göstererek kurallara uyması gerektiğine işaret eden Tatar, trafik konusunda polisin yaptığı tüm denetimlerin arkasında olduklarını dile getirdi.

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“GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINDA POLİSİN EĞİTİMİ ÖNEMLİ”

Polis teşkilatı çalışanlarının eğitiminin ve gelişen teknolojinin kullanımının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, devletin imkanları çerçevesinde ve Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde sahil güvenlik gibi her türlü güvenliğin sağlanmasında polisin eğitiminin önemini vurguladı.

“POLİS TEŞKİLATI BİZİM HUZUR VE GÜVENİMİZİN TEMİNATIDIR”

Terfi zamanında hak edenlerin gerekli terfileri alması, polisin moral ve motivasyonunun yerinde olması ve güçlü bir teşkilat yapısıyla halka hizmet vermesinin en büyük temennisi olduğunu ifade eden Tatar, “Bize yakışan sağlam, güvenilir ve gerçekten makamlara yakışan eğitimli polislerimizin iş başında olmasıdır. Polis teşkilatı, bizim huzur ve güvenimizin teminatıdır” dedi.

Tatar, dıştan gelen her türlü tehlikeye karşı sınırlardan sahil güvenliğe kadar devletin korunmasında; insan kaçakçılığı, göç olayları, uyuşturucu gibi KKTC’nin güvenliğine tehdit unsuru oluşturabilecek her türlü konu ile baş edebilmek için eğitimli, donanımlı ve sağlam yapıya sahip bir polis teşkilatının halkın hakkı ve beklentisi olduğunu kaydetti ve tüm polis teşkilatına başarılar diledi.

SOYALAN

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ise konuşmasında, kurum olarak dün olduğu gibi bugün de halkın huzur ve güveni için çalışmalarına devam edeceklerini, güçlerini yasalardan aldıklarını, halka hizmet vermekten gurur duyduklarını ifade etti.

Gelişen dünyaya uyumlu bir şekilde gün geçtikçe daha iyiye gideceklerini belirten Soyalan, Cumhurbaşkanı’na ve devlete, verilen destekten dolayı teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 10.06.2021 20:35
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