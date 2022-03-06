banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gönyeli’nin eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu bu sabah yaşama veda etti
Olgun Amcaoğlu'nun acı günü
Takla atan araçta 1 kişi yaralandı
Takla atan araçta 1 kişi...
Direksiyon hakimiyetini kaybetti boş araziye düştü
Trafik kazası
Otel odasını soydu
Otel odasını soydu
Uyuşturucu tasarrufu: İki kişi tutuklandı
Uyuşturucudan 2 tutuklu
banner405

Tatar: “Güvenli sürüş için üzerimize düşen görev ne ise yapacağız”

06 Mart 2022 Pazar 10:15
Tatar: “Güvenli sürüş için üzerimize düşen görev ne ise yapacağız”

CUMHURBAŞKANI TATAR, BAĞIMSIZ ŞOFÖR OKULLARI BİRLİĞİ’NİN 5. OLAĞAN GENEL KURULU’NA KATILDI

TATAR: “KIBRIS TÜRK HALKININ GELECEĞİ, KURUM VE KURULUŞLARIN DESTEĞİYLE DEVAM EDECEKTİR”

banner341
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bağımsız Şoför Okulları Birliği’nin Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen 5. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Genel kurulda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, şoför okullarında görev yapan eğitmenlerin, ülke ve insanlar için yaptığı icraatların ve hedeflerin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, sürücü adaylarının aldığı eğitimin, güvenli bir trafik akışı ve insan hayatı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

“GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YOLLARDA SÜRÜŞ YAPILABİLMESİ VE ÜLKEMİZİN KALKINMASI İÇİN DE ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREV NE İSE YAPACAĞIZ”

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre,  Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Bu çalışmaları büyük fedakârlıklarla yapıyorsunuz. Bugün bu ülkede ehliyet alan insanlar, sizin okullarınızdan ders almakta ve tecrübelerinizden faydalanmaktadır. Çok sayıda yabancının da ülkemize geldiğini görüyoruz. Son aylarda meydana gelen trafik kazalarına baktığımızda, özellikle okumak için ülkemize gelen öğrencilerin ehliyetleriyle ilgili bir çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyim. Disiplinli bir şekilde bu konuyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerekir. Ehliyet müfettişlerinin de dikkatli olması gerekir. Bu önemli bir sektördür. KKTC’nin yollarındaki trafik akışı ve insanların güvenliği çok önemlidir. Bu çatı altında, birlik ve beraberliği sağlayanları tebrik ederim. Trafiğe çıkmadan önce sürücünün bazı eğitimlerden geçmesi fevkalade önem arz etmektedir.

Tamire ve aydınlatmaya ihtiyacı olan yollarımız vardır. İnşallah yollarımızın kalitesi de artacaktır. Ekonomik sıkıntılar içinde yaptığınız çalışmalarda size başarılar diliyorum. Bu dönemi hep birlikte atlatacağız. KKTC’nin varlığı ve geleceği için Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle bütün bu zorlukları aşacağız. Kıbrıs Türk halkının geleceği, kurum ve kuruluşların desteğiyle devam edecektir. Şoför okullarının da geçmişinde tecrübe ve bilgi vardır. Güvenli bir şekilde yollarda sürüş yapılabilmesi ve ülkemizin kalkınması için de üzerimize düşen görev ne ise yapacağız.”

banner360
Son Güncelleme: 06.03.2022 12:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönyeli’nin eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu bu sabah yaşama veda etti
Gönyeli’nin eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu bu sabah yaşama veda etti
Takla atan araçta 1 kişi yaralandı
Takla atan araçta 1 kişi yaralandı
KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine 3 sahil güvenlik botu daha eklendi
KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine 3 sahil güvenlik botu daha eklendi
Sibel Tatar, Gazimağusa Belediye Pazarı’nda emekçi kadınları ziyaret etti
Sibel Tatar, Gazimağusa Belediye Pazarı’nda emekçi kadınları ziyaret etti
Sevecen, dayanıklı ve soğukkanlı: Sister Firdevs
Sevecen, dayanıklı ve soğukkanlı: Sister Firdevs
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti boş araziye düştü
Direksiyon hakimiyetini kaybetti boş araziye düştü
Tatar, Birkan Uzun için düzenlenen anma gecesine katıldı
Tatar, Birkan Uzun için düzenlenen anma gecesine katıldı
Yeniboğaziçi Belediyesi kapatılmaya 'hayır' dedi...
Yeniboğaziçi Belediyesi kapatılmaya 'hayır' dedi...
Çamlıbel Ekolojik Ürün Pazar Yeri açılışı ertelendi
Çamlıbel Ekolojik Ürün Pazar Yeri açılışı ertelendi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim