Tatar, Guterres ve Anastasiadis bugün görüşüyor

New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu akşam, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşmede bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Guterres’in liderlerin onurlarına vereceği öğle yemeğine katılacak. Yemek, Kıbrıs saatiyle bu akşam saat 20.15’te (New York saatiyle 13.15’te) başlayacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumartesi günü, BM Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Guterres ile bir araya gelmişti.

Tatar, dün de, görevi sona eren Üst Düzey BM Yetkilisi Jane Holl Lute’u öğle yemeğine davet ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, New York’taki temasları çerçevesinde, BM Genel Kurul çalışmalarına katılan diğer ülke temsilcilerinin yanı sıra, uluslararası kuruluşlar ve basın-yayın mensuplarıyla görüşme yaptı.