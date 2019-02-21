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Tatar: “Gün gelir KKTC tanınır”

Tatar: “Gün gelir KKTC tanınır”

21 Şubat 2019 Perşembe 16:24
Tatar: “Gün gelir KKTC tanınır”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınamaz” demenin yanlış olduğunu, görüşme sürecinin tamamen çökmesi halinde, dünyanın Kıbrıs Türkü’ne bir çare göstermek zorunda olduğunu belirtti. Tatar, “Gün gelir KKTC tanınır” dedi.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, yaptıkları temaslardan elde ettikleri sonuçlarla görüşlerine başvurdukları uzmanların söylediklerinin günü geldiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınacağı yönünde olduğunu belirtti.
Tatar, dün gece Akıncılar köyünü ziyaretinde yaptığı konuşmada , “Tanınma olur. Yeter ki biz birlik beraberlik içinde devletimize ve haklarımıza sahip çıkalım. Ekonomimizi güçlendirelim ve federasyon görüşmelerinin çökmesinden sonra iki devletli çözümün en doğru çözüm olduğunu çekinmeden, bu halkın yararı için her platformda savunalım” dedi.
Hükümet yüzünden Türkiye’nin bütçeye sağlayacağı katkının alınamadığını, Türkiye’nin maddi desteği ile yaşama geçmesi gereken projelerin sonuçsuz kaldığını belirten Tatar, “Kıbrıs Türk Halkı için yaşamsal önemi olan, 2018 yılının sonuna kadar Türkiye ile imzalanması gereken 2019-2021 Mali ve Ekonomik İşbirliği protokolünün geleceği belli değildir. Bu hükümet yüzünden CAS çalışanları sokaklarda açlık grevi yapılıyor, Dome Otel’in kiralanmasından tutun da Vakıflar İdaresi’ne, KIBTEK’e kadar pek çok yerden olumsuz bilgiler etrafa yayılıyor” dedi.
Tatar, hükümetin yanlış yapısı yüzünden KKTC hükümetinin Kıbrıs konusundaki politikasının belli olmadığını ileri sürerek, “Dışişleri Bakanı Kıbrıs konusunda başka, Başbakan başka, Cumhurbaşkanı başka hava çalmakta bu ise halkımıza ve haklarımızın savunulmasına zarar vermektedir” dedi.
 

Son Güncelleme: 21.02.2019 21:26
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