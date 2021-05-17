Tatar, görüştüğü Cumhurbaşkanlığı girişimcilik komitesi ile Cenevre’deki toplantılar hakkında bilgi verdi

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede Tatar, önemli bir noktada olunduğunu ve eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm önerisini Cenevre’de gerçekleşen görüşmelere taşıdıklarını ifade etti ve Türkiye’nin desteğinin ve adadaki varlığının önemini yineleyerek, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, kendi kendini yönetme hakkı ve bayrağının önemini vurguladı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi içinde birlik ve beraberliğinin korunması gerektiğine değinerek, Kıbrıs’ı halen Helen adası olarak gören zihniyet ile anlaşma yapmanın zor olduğuna değindi.

KKTC’yi güçlendirmenin en önemli görevlerden biri olduğunu dile getiren Tatar, turizm, eğitim, su projesi, sanayi, dijital dönüşüm projeleri, çeşitli altyapı çalışmaları, sağlık altyapısına yatırım ve ekonomiyi güçlendirmenin esas amaç olduğunu belirtti.



Komite üyeleri, Cumhurbaşkanı’nın 5+BM görüşmelerindeki dik duruşunu desteklediklerini ifade ederek, Cumhurbaşkanı’na yürütmekte oldukları projeler hususunda bilgi aktardı.Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner’in hazır bulunduğu görüşmeye Komite Başkanı Ahmet Bilgen ve üyeler Niyazi Bekiroğlu ve Temel Üngör katıldı.