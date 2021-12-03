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Tatar, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti

03 Aralık 2021 Cuma 15:12
Tatar, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR, GİRNE BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ“GİRNE’NİN YENİ BİR HASTANEYE KAVUŞTURULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SEÇİMDEN SONRA TAMAMLANMALI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Belediyesi’ni ziyaret ederek Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile bir araya geldi.

Her fırsatta Girne Belediyesi’ni ziyaret ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Girne’nin yeni bir hastaneye kavuşturulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

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“YAPIMINA BAŞLANAN HASTANE, SEÇİMDEN SONRA İVEDİLİKLE TAMAMLANMALI”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne ve civarının artan nüfusu nedeniyle Girne Akçiçek Hastanesi’nin bölge sağlık hizmetleri için artık yetersiz olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, başbakan olarak görev yaptığı dönemde birtakım mahsuplaşmalar sonucu GAÜ’den devralınan hastanenin bitirilememesinden dolayı duyduğu üzüntüye dikkat çekerek seçimden sonra ivedilikle bu hastanenin tamamlanmasının önemine değindi.

Girne Belediyesi’nin liderliğinde Girne’nin altyapı ve diğer tüm çalışmalarına desteklerinin tam olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; planlama ve programlamayla özellikle bölgedeki altyapı eksikliklerinin giderileceğine inanç belirterek yapılan bu çalışmalarla ilgili tüm paydaşların destek vermesi gerektiğine işaret etti.

Çevreyi de korumak suretiyle Girne’de yaşayan ve bölgeye yatırım yapan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanmasının önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Akdeniz’in incisi diye tanımlanan Girne’nin doğal ve tarihi güzelliklerinin korunması gerektiğini söyleyerek Girne Belediyesi’ne çalışmalarında başarılar diledi.

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Son Güncelleme: 03.12.2021 16:43
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