banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hak aramak gasp’a dönmemeli
Hak aramak gasp’a dönmemeli
Bu ülke demokratik değil mi?
Bu ülke demokratik değil mi?
Cumhurbaşkanlığı’ndan Covid-19 anketi
Cumhurbaşkanlığı’ndan Covid-19 Anketi
Bence tüm olanlar kovidden değil ki
Bence tüm olanlar kovidden değil...
banner376

Tatar : "Gerekli adımları atmaya hazırız"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Patates Üreticiler Birliği’nden bir heyeti kabul etti.

03 Mart 2021 Çarşamba 13:00
Tatar : "Gerekli adımları atmaya hazırız"
banner337
banner391

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,   Birlik Başkanı  Engin Halkseven, Cumhurbaşkanı Tatar’a pandemi öncesinde üretilen yerli patatesin Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracatının yapıldığını, ancak pandemi sebep gösterilerek Avrupa Komisyonu’ndan bitki sağlık müfettişinin gelmemesi sonucunda ihracatın gerçekleşemediğini anlattı.
Halkseven, temassız ihracatın önünün açılması ve üreticilerin uğradığı maddi ve manevi zararların karşılanması için gerekli başvuruları yapmaya hazır olduklarını da kaydetti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kabulde yaptığı konuşmada, özellikle Beyarmudu bölgesi, kırmızı köyler denilen Güney Mesarya köyleri ile  batıda Doğancı ve bölgesinde üretilen patatesin başarılı bir yerli ürün olduğunu ve bu ürünün pazarlanabilme olanaklarının iyice araştırılması gerektiğini vurguladı. 
Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında patates ürününün ihracatının da bir girişimin sonucu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu girişimin sekteye uğramasının üzücü olduğunu kaydetti. 

banner341
Cumhurbaşkanı Tatar, bu konudaki sıkıntılar için gerekli adımları atmaya hazır olduğunu belirterek, 5 Mart Cuma günü AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile yapacağı görüşmede bu konuyu gündeme getireceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Brexit sonrası Birleşik Krallık ile ilişkilerin ticari anlamda güçlenmesi bağlamında girişimler yapılabileceğine ve patatesin İngiltere’ye ihracatı konusunda da girişim imkanlarının oluşabileceğine işaret etti. 
Görüşmede Kıbrıs Türk Patates Üreticiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Salih Efendi ile Cumhurbaşkanlığı Tarım, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi de hazır bulundu. 
 

banner360
Son Güncelleme: 03.03.2021 14:16
Anahtar Kelimeler:
PATATES ÜRETİCİLERİErsin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP DİSİ’yi kabul etti
CTP DİSİ’yi kabul etti
Girne’de açık pazar covid-19 tedbirleriyle açıldı
Girne’de açık pazar covid-19 tedbirleriyle açıldı
84 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
84 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Özyiğit, Arıklı’yı eleştirdi
Özyiğit, Arıklı’yı eleştirdi
Disi Halkın Partisi’ni ziyaret etti
Disi Halkın Partisi’ni ziyaret etti
2021 Yılı Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı
2021 Yılı Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı
Tatar TAK'a konuştu
Tatar TAK'a konuştu
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
KTSO: "Geri dönüşüm tesislerine destek verilsin"
KTSO: "Geri dönüşüm tesislerine destek verilsin"
Canaltay BRT'ye konuştu
Canaltay BRT'ye konuştu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim