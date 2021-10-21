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Tatar: "Gençlerin önünü açmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her spor dalında uluslararası anlamda ciddi başarılar elde eden Kıbrıs Türk sporcusunun KKTC’nin varlığını dünyaya duyurduğunun altını çizerek, bu başarılarının süreceğine inanç belirtti.

21 Ekim 2021 Perşembe 11:15
Tatar: "Gençlerin önünü açmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde eden çeşitli branşlardan sporcu ve yöneticileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, milli yüzücüler Doğukan Ulaç, Osman Akkuş, Hasan İlker, Su Sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşilyurt, milli boksör Metin Turunç, KKTC Boks Federasyonu Başkanı Yıltan Zabit, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu yöneticisi Sel Sarıtaş ve sporcular Hüseyin Çokbilen,  Elis Sakallı ve Mustafa Erdura’yı kabul ederek görüştü.

Gerek boks gerek yüzme gerekse halter ve vücut geliştirme sporlarının disiplinli çalışmayı gerektiren, önemli spor dalları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeteneklerinin yanı sıra sıkı çalışmaları sonucu yurtdışında önemli başarılar elde ederek ülkeyi gururla temsil eden sporcuları, antrenörleri, yöneticileri ve ailelerini kutlayarak teşekkür etti. Tatar, uluslararası ölçekte elde edilen bu başarıların gençlere umut verdiğini de vurguladı.

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“GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Haksız ve insanlık dışı spor ambargosuna rağmen, ülkede her spor branşında gerekli altyapı yatırımlarının artarak devam ettiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, devletimiz tarafından sunulan spor olanaklarından gençlerin faydalanmasının önemine değinerek, KKTC devletinin tüm spor branşlarında yapmakta olduğu yatırılmaları sürdürerek gençlerin önünü açmaya devam edeceklerini vurguladı.

Tatar, her spor dalında uluslararası anlamda ciddi başarılar elde eden Kıbrıs Türk sporcusunun KKTC’nin varlığını dünyaya duyurduğunun altını çizerek, bu başarılarının süreceğine olan inancını da dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı ise kabulde yaptığı konuşmada, sporcuların KKTC bayrağıyla katıldıkları uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarıların tüm halk adına gurur verici olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 21.10.2021 11:49
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