banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bankalar da elini cebine atmalı
Bankalar da elini cebine atmalı
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle ye…
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle...
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Yasanın adı pandemi yasası değil, diğer hastalıklar nerede?
Yasanın adı pandemi yasası değil,...
banner376

Tatar: Gençlerin dinamizmi ve fikirleri, ülkemizin gelişmesi adına fevkalade önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlerin dinamizmi ve fikirlerinin, ülkenin gelişmesi ve uluslararası arenada kabul görmesi adına fevkalade önemli olduğunu belirtti.

13 Mart 2021 Cumartesi 19:30
Tatar: Gençlerin dinamizmi ve fikirleri, ülkemizin gelişmesi adına fevkalade önemli
banner337
banner391

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlerin dinamizmi ve fikirlerinin, ülkenin gelişmesi ve uluslararası arenada kabul görmesi adına fevkalade önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Doruk Hastunç ve beraberindeki gençlerle sosyal içerikli bir akşam yemeğinde bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanı Tatar’ın davetiyle düzenlenen toplantıya eşi Sibel Tatar ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel de eşlik ederken, Ahmet Damdelen, Bengül İşeri, Muhammet Al Shanableh, Tahir Doğu, Burak Deniz, Naciye Deniz ve Ayşe Yetkiner’den oluşan genç ekip katıldı.

  Covid-19 salgını başta olmak üzere, ekonomi, sağlık ve eğitim konuları ile ilgili konular konuşularak gençler ile bilgi alışverişinde bulunuldu.

banner341
“CUMHURBAŞKANLIĞI KAPILARI ÜLKEMİZİN HER BİR GENCİNE HER DAİM AÇIKTIR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, bu ve buna benzer sosyal içerikli faaliyetlerin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde devam edeceğine vurgu yaparak, gençlerin dinamizminin ve fikirlerinin ülkemizin gelişmesi ve uluslararası arenada kabul görmesi adına fevkalade önemli olduğunu belirtti.

Gençlerin fikirlerine önem verdiğinin, bu fikirlerin elden geldiğince destekleneceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Cumhurbaşkanlığı kapıları ülkemizin her bir gencine her daim açıktır” dedi.    

 GENÇLERDEN DİZLİK MOTİF ÖRNEĞİ ARMAĞANI 

Gençler Cumhurbaşkanı Tatar’a Doruk Vakfı'nın bir çalışması olan minyatür “Kıbrıs Halk Kıyafetleri” serisinden Erkek Dizlik Motif örneğini armağan etti.

banner360
Son Güncelleme: 13.03.2021 20:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 25'i yerel 34 yeni vaka
KKTC'de 25'i yerel 34 yeni vaka
Başbakan Saner, Türkiye İçişleri Bakanı Soylu’yu arayarak başsağlığı diledi
Başbakan Saner, Türkiye İçişleri Bakanı Soylu’yu arayarak başsağlığı diledi
ARUCAD’dan münhal
ARUCAD’dan münhal
Akpınar, “KÜB olarak, KKTC Yükseköğretim Alanının gelişmesi yönünde, tam uyum içerisindeyiz”
Akpınar, “KÜB olarak, KKTC Yükseköğretim Alanının gelişmesi yönünde, tam uyum içerisindeyiz”
Tatar: “Özveriyle ortaya konan sağlık mücadelesi ve dayanışma takdire şayan”
Tatar: “Özveriyle ortaya konan sağlık mücadelesi ve dayanışma takdire şayan”
Bakan Ataoğlu’ndan Tıp Bayramı mesajı
Bakan Ataoğlu’ndan Tıp Bayramı mesajı
Bakan Çavuşoğlu'nun Tıp Bayramı mesajı
Bakan Çavuşoğlu'nun Tıp Bayramı mesajı
Tatar, Sivil Toplum Örgütleriyle Kıbrıs konusunu görüştü
Tatar, Sivil Toplum Örgütleriyle Kıbrıs konusunu görüştü
Bakan Üstel'in Tıp Bayramı mesajı
Bakan Üstel'in Tıp Bayramı mesajı
YDP Genel Başkan Adayı Zaroğlu'ndan iddia!
YDP Genel Başkan Adayı Zaroğlu'ndan iddia!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim