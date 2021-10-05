Tatar: “Gençlerimizin başarılarından gurur duyuyoruz”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Medikal Bilimleri Fakültesi doktora öğrencisi Ayşe Gürpınar’ı elde ettiği başarıdan dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin KKTC’yi en iyi şekilde uluslararası alanda temsil ettiğini görmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti ve Gürpınar’ın başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.