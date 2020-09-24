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Tatar: “Geleceğimiz için üniversitelerimize güveniyoruz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkı için refah ve güven içinde yeni bir geleceğe yürürken üniversitelere güvendiklerini üniversitelerin de katkıları ile gerçek bir başarı elde edilebileceğine inandıklarını belirtti.

24 Eylül 2020 Perşembe 09:20
Tatar: “Geleceğimiz için üniversitelerimize güveniyoruz”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkı için refah ve güven içinde yeni bir geleceğe yürürken üniversitelere güvendiklerini üniversitelerin de katkıları ile gerçek bir başarı elde edilebileceğine inandıklarını belirtti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Girne temasları kapsamında, Girne Amerikan Üniversitesi, Final Üniversitesi, İlim Üniversitesi ve ARUCAD’ı ziyaret etti

Ersin Tatar, kurumsallığı ile takdir ettiği üniversiteleri ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bu cumhurbaşkanlığı seçiminin ülke için “Bir çemberde yeni bir yol ile kapalı eski bir yol arasında seçim yapmak” şeklinde geçeceğini ifade eden Tatar vatandaşların doğru kararı vereceğine güvendiğini kaydetti.

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Federal çözümün son denemesinin Crans Montana’da yapıldığını kaydeden Tatar, “Federal çözüm adı altında süreci sıfır asker, sıfır garanti noktasına getiren sorumsuzluğu bir daha kabul etmiyoruz. Seçildiğimiz andan itibaren Crans-Montana’da kalınan yerden devam edilmesi yerine, halkımızdan aldığımız desteğin verdiği güçle yeni anlayışları da masaya getireceğiz ve yeni bir geleceği başlatacağız” dedi

Başbakan Tatar, “Halkımıza devletimize yeni bir geleceği hazırlarken, kurumsallaşmış yapılarımızın kurumlarımızın rolü geçmişe göre daha da büyük olacaktır. Halihazırda hükümet çalışmalarımızda eğitim kurumlarımızın üniversitelerimizin yardımını almaktayız. Yeni dönemde diplomatik ekonomik kültürel iş birliğimiz daha da artacak, ülkenin tüm kesimleri ile kucaklaşmış bir Cumhurbaşkanlığı mekanizması hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTELER UBP’NİN ESERİDİR”

Ülkede üniversite olayını UBP’nin başlattığını ve üniversitelerin bugün KKTC’nin en faza gelir getiren iki sektöründen biri haline geldiğini dile getiren Başbakan Tatar, “Yeni geleceğe de üniversitelerle birlikte yürüyeceğimize, üniversitelerin ülkeye ciddi katkı sağlamaya devam edeceğine güveniyoruz” kaydetti.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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Son Güncelleme: 24.09.2020 09:28
Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı
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