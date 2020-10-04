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Tatar Gazimağusa’da yürüyüşe katıldı: “Gelin hep birlikte artık yeter diyelim”

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa'da düzenlenen yürüyüşe katıldı. 

04 Ekim 2020 Pazar 12:37
Tatar Gazimağusa’da yürüyüşe katıldı: “Gelin hep birlikte artık yeter diyelim”
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UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa'da düzenlenen yürüyüşe katıldı. 
UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, UBP Gazimağusa İlçe Örgütü'nün organizasyonuyla Suriçinde düzenlenen yürüyüşte, Tatar’a bakanlar, milletvekilleri ve partililer eşlik etti. 
Tatar, yürüyüş sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. 
UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, gördüğü ilgiden dolayı herkese teşekkür etti.

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“UBP ile simgeleşmiş Gazimağusa'nın, bu etkinlikle, UBP ruhunu taşıdığını bir kez daha gösterdiğini” söyleyen  Tatar, “Lefkoşa ve Girne'den sonra Gazimağusa’da da gördük ki UBP bu seçime hazırdır. 11 Ekim 2020’de bizim için tarihi günde büyük başarıya hep birlikte imza atacağız”dedi.
Ersin Tatar, “seçimi kazanacaklarını gördüğünü, bunu herkesin gördüğünü” belirterek, şöyle devam etti:
“Henüz kararını vermeyen vatandaşlarımızı, KKTC’nin ve UBP’nin gücüne güç katmaya davet ediyoruz. Gelin hep birlikte artık yeter diyelim! Yeni bir sayfa açalım. Anlaşılanları yeni anlaşmış gibi lanse ederek çözüme yakınız mesajlarıyla bizleri, Kıbrıs Türk Halkı’nı kısır döngülerden kurtarma zamanı gelmiştir. Yeni bir gelecek artık çok yakındır. Kazamız mübarek olsun.” 
 
 

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Son Güncelleme: 04.10.2020 15:57
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
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