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TATAR Gazimağusa’da Etkinliklere Katıldı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa'da çeşitli etkinliklere katıldı.

06 Eylül 2020 Pazar 22:48
TATAR Gazimağusa’da Etkinliklere Katıldı
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa'da çeşitli etkinliklere katıldı.

Sabah saatlerinde Akhataylılar Derneği'nin organizasyonuna katılan Tatar, ardından da KKTC Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile biraraya geldi.

Tatar'a bazı bakanlar, milletvekilleri, UBP Gazimağusa Örgütü temsilcileri eşlik etti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan Ersin Tatar, seçim sürecinde kendisine yönelik ilginin her geçen gün arttığına işaret ederek, başarıyı UBP ve halkla birlikte yakalayacaklarını vurguladı.

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 Tatar, “Kader birliğimiz olduğunu duymak onur duyduğumu ve çok duygulandığımı ifade etmek isterim” dedi.

Pandemi sürecini ekonomi ile birlikte götürmek zorunda olduklarını ifade eden Tatar, “ Kim bana tamamen kapanmalıyız derse o dürüst değildir. Devletin sorumluluğunu taşıyoruz. Karar alırken insanımızın geleceğini düşünüyoruz. Kimse merak etmesin” ifadelerini kullandı

Tatar, “Halkın refah ve esenliğini artırabilmek yanında, bağımsızlık, özgürlük ve onurlu bir yaşamı, yani bize yakışanı hepbirlikte gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Bazı kesimlerin, ekonomik ve pandemi ile ilgili tartışmaları siyasi amaçlı gündeme getirmeye çalıştığına işaret eden Tatar, “ Sıkıntılara rağmen, esas olan devlettir esas olan KKTC'dir. Bu topraklarda egemen eşitlik temelinde varolabilmektir. Geleceğe yönelik umut verebilmek, projeleri ile Anavatan Türkiye ile birlikte gerçekleştirilmektir. Şu anda önümüzde çok önemli bir seçim vardır. Yıldönümümüzde sandığa gidip mühürü vuracağız, geleceğimize sahip çıkacağız. Tarihi bir başarı bizim elimizde. O makama tekrar UBP'nin gelmesini sağlamak elimizdedir” dedi.

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Son Güncelleme: 06.09.2020 23:33
Anahtar Kelimeler:
KktcGazimagusaBaşbakan Ersin TatarUlusal Birlik Partisi
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