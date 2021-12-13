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Tatar, Gazimağusa Muhtarlar Derneği’nin yeni yıl yemeğine katıldı

Gazimağusa Muhtarlar Derneği yeni yıl yemeği düzenledi..

13 Aralık 2021 Pazartesi 10:50
Tatar, Gazimağusa Muhtarlar Derneği’nin yeni yıl yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar yemekte yaptığı konuşmada, siyasi yaşamının her anında muhtarlarla her zaman yakın ilişki içerisinde bulunan bir kişi olarak böylesine anlamlı bir gecede olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
Tatar, “Bu makamlara gelmek kolay değildir. Basamakları yavaş yavaş çıkmak sizi güçlü yapar. Onun için ben güçlüyüm, ben halk sevgisiyle buralara gelmiş bir insanım. Sizi, hem Anavatan Türkiye’de hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde temsil etmek suretiyle KKTC’nin bayrağını ve halkın vatan sevgisini temsil etmenin gururu içerisindeyim” dedi.
Muhtarlar arasındaki birlik, beraberlik ve halka verilen hizmetin önemine değinen Tatar, “Demokrasimizin çarklarının içerisinde ilk adım olarak mahallesindeki insanların desteğini alarak muhtar seçilen insanlarımız, demokrasiye katkı; halka büyük bir hizmet ve her zaman ülkesinde emek verebilmek için gece gündüz, yaz kış demeden herkese kapısını açan muhtarlarımızı alkışlıyorum. Devletine faydalı bir şekilde hizmet veren kişiler olarak halkın size güveni tamdır” ifadelerini kullandı.

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Tatar, Maliye Bakanı ve Başbakan olduğu dönemlerde yapılan düzenlemeler ve iyileştirmelerle muhtarlara yapılan katkıların başladığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Halkımızın sağlıklı ve mutlu olması tek dileğimizdir. Geleceğe umutla bakabilmemiz için elimizden gelen her şeyin sorumluluğu içindeyiz. Sizden alacağımız değerli görüşlerinizle siyaset arenasında ülkeyi daha iyi noktaya taşımamız için sizinle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Ülkemize her şeyin hayırlı olmasını temenni eder, bütün muhtarlarımıza da başarılar dilerim.”
 

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Son Güncelleme: 13.12.2021 11:52
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