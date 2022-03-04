Tatar, gayrimenkul değerleme uzmanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede, gayrimenkul alanında uluslararası standartlarda verilen hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamaya göre, gayrimenkul değerleme alanındaki profesyonel hizmetlerle ilgili Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi veren Kutay Ramiz ve Gizlem Öke, “yetkin, meslekte bilinçli ve eğitimli profesyoneller olarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde hizmet vererek, piyasada güven ortamının sürdürülebilir olmasına katkı sağladıklarına” dikkat çekti.



Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği’nin kuruluşu ve misyonu ile ilgili fikir alışverişinde de bulunulan görüşmede, ayrıca yurt dışı yatırımcıların, lisanslı kişilerden hizmet alarak ülke pazarına teşvik edilmesi konusunda sağlanan katkılara değinildi. Görüşmede, bankalar ve baroların da, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı mesleğinden sağladığı faydaların altı çizildi.Cumhurbaşkanı Tatar, genç girişimcileri gayrimenkul alanında verdikleri hizmetler nedeniyle tebrik ederek, başarılar diledi.