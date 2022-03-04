Tatar, gayrimenkul değerleme uzmanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede, gayrimenkul alanında uluslararası standartlarda verilen hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Açıklamaya göre, gayrimenkul değerleme alanındaki profesyonel hizmetlerle ilgili Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi veren Kutay Ramiz ve Gizlem Öke, “yetkin, meslekte bilinçli ve eğitimli profesyoneller olarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde hizmet vererek, piyasada güven ortamının sürdürülebilir olmasına katkı sağladıklarına” dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Tatar, genç girişimcileri gayrimenkul alanında verdikleri hizmetler nedeniyle tebrik ederek, başarılar diledi.