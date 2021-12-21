Tatar: “Futbolun daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum”

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun da katıldığı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, böyle güzel ve anlamlı bir gecede bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

2001-2002 yılında Yenicami Ağdelen Spor Kulübü’nün başkanlığını yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, futbol camiasında çok değerli isimlerle birlikte çalıştığını ve unutulmaz anılar biriktirdiğini sözlerine ekledi.

Böylesine anlamlı etkinliklerde bir araya gelip kulüplerin sorunlarını istişare edebilmenin de Kıbrıs Türk futbolu adına güzel gelişmeler olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, futbolun daha da güzel yerlere geleceğini ve pandemi bittikten sonra yine sahalarda coşkuyla maç izlenebileceğini dile getirerek bu anlamlı geceye katkı koyan herkese teşekkür etti.

Eski federasyon başkanları, kulüp başkanları ve futbol ailesinden isimlerin de katıldığı gecede, 1955’ten günümüze kadar şampiyonluk yaşayan kulüp başkanları ödüllendirdi.