Tatar, fırtına nedeniyle İstanbul'a gidemedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da içinde bulunduğu uçak, İstanbul'daki kötü hava şartlarından dolayı Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
KKTC’den 13.00 sıralarında ayrılan Türk Hava Yolları’na ait TK0977 uçuş numaralı uçak, İstanbul’da etkili olan fırtına nedeniyle Ankara’ya inmek zorunda kaldı.
İstanbul’da lodos nedeniyle bugün THY’nin 6 uçağı iniş yapamayıp, başka havalimanlarına yönlendirildi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına nedeniyle rüzgarın hızı zaman zaman saatte 129 kilometreye kadar çıktığı belirlendi.