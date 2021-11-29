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Tatar, fırtına nedeniyle İstanbul'a gidemedi

29 Kasım 2021 Pazartesi 17:30
Tatar, fırtına nedeniyle İstanbul'a gidemedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da içinde bulunduğu uçak, İstanbul'daki kötü hava şartlarından dolayı Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

KKTC’den 13.00 sıralarında ayrılan Türk Hava Yolları’na ait TK0977 uçuş numaralı uçak, İstanbul’da etkili olan fırtına nedeniyle Ankara’ya inmek zorunda kaldı.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyetin İstanbul’a ne zaman gideceği henüz belli değil. Cumhurbaşkanı Tatar, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı 36.Dönem 1. Oturum etkinliğine katılıp, konuşma yapacaktı.

İstanbul’da lodos nedeniyle bugün THY’nin 6 uçağı iniş yapamayıp, başka havalimanlarına yönlendirildi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına nedeniyle rüzgarın hızı zaman zaman saatte 129 kilometreye kadar çıktığı belirlendi.

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Son Güncelleme: 29.11.2021 17:44
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