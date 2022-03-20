banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KKTC'de bugün Covid-19'dan ikinci ölüm
KKTC'de bugün Covid-19'dan ikinci ölüm
Mormenekşe sevilen birini daha kaybetti
Acı haber
Ani ölüm
Ani ölüm
Karaoğlanoğlu'nda gümrüksüz alkol! 1 kişi tutuklu
Karaoğlanoğlu'nda gümrüksüz alkol!
“Mart ayı hava sıcaklığı, son 46 yılın en düşük seviyesinde”
Buran TAK'a konuştu
banner404

Tatar, fidan dikme ve kuş yeni vasıyerleştirme etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bir Zeytin Fidanı Dik Senin de Bir Kuş Yuvan Olsun” kampanyası çerçevesinde Geçitköy Barajı'ndaki alana fidan dikme ve kuş yuvası yerleştirme etkinliğine katıldı.

20 Mart 2022 Pazar 19:15
Tatar, fidan dikme ve kuş yeni vasıyerleştirme etkinliğine katıldı

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ve Orman Dairesi işbirliğiyle yapılan etkinlikte, Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nde yer alan çocukların, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü katkılarıyla boyadığı kuş yuvalarının Geçitköy Barajı’ndaki alana yerleştirildi.

banner341
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı’nın önderliğinde yürütülen KKTC adına yapılan bu çalışmaları takdir ettiğini belirterek tüm emeği geçenlere teşekkür etti.  

Toroslar’dan asma borularla KKTC Geçitköy Barajı’na suyun aktarıldığı “Asrın Projesi”ne atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, 2015 yılından beri kısa bir kesinti yaşandığı dönem hariç suyun baraja gelmekte olduğunu söyledi ve “Anadolu suyunun bizim topraklarımızla buluştuğu böyle bereketli bir yerde böyle bir faaliyetin gerçekleşmesi sevindiricidir ve bu faaliyetin bir parçası olmaktan mutluyum” dedi.  

banner360
Son Güncelleme: 20.03.2022 20:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri açıldı
Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri açıldı
KKTC'de bugün Covid-19'dan ikinci ölüm
KKTC'de bugün Covid-19'dan ikinci ölüm
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
Orman Mühendisleri Odası, çam kese mücadelesinin önemine dikkat çekti
Orman Mühendisleri Odası, çam kese mücadelesinin önemine dikkat çekti
Arıklı: “Adakart ile toplu taşımada devrim yapılacak”
Arıklı: “Adakart ile toplu taşımada devrim yapılacak”
Mormenekşe sevilen birini daha kaybetti
Mormenekşe sevilen birini daha kaybetti
BES, Dev-İş ve Mağusa Genel İş Sendikası yarın uyarı grevi yapıyor
BES, Dev-İş ve Mağusa Genel İş Sendikası yarın uyarı grevi yapıyor
Polis ve itfaiye memurluğuna atanan isimler açıklandı
Polis ve itfaiye memurluğuna atanan isimler açıklandı
Ziraat Mühendisleri Odası’ndan tarım için acil reçete
Ziraat Mühendisleri Odası’ndan tarım için acil reçete

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim