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Tatar: “Fidan dikim çalışmalarına ivedilikle başlayacağız”

25 Haziran 2022 Cumartesi 14:00
Tatar: “Fidan dikim çalışmalarına ivedilikle başlayacağız”

“Anavatan Türkiye, yangından etkilenen bölgelerin yeniden ağaçlandırılması için 1 milyon fidan gönderiyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangından etkilenen bölgelerin yeniden ağaçlandırılması için dikim çalışmalarının ivedilikle başlayacağı söyledi.

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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 1 milyon fidan gönderileceğinin açıklanmasının ardından, Twitter hesabından Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür ederek gerekli dikim çalışmalarının ivedilikle başlayacağını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“KKTC’de yangından etkilenen bölgeleri yeniden ağaçlandırmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 1 milyon fidanla destek veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, KKTC’li muhatapları ile gerekli çalışmaları hemen başlatacaktır.”

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Son Güncelleme: 25.06.2022 18:34
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