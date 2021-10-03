Tatar: “Federasyon dayatmasını kabul etmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikteki konuşmasında, 1974 yılını unutmalarının mümkün olmadığını, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs gazilerinin adaya ayak basmasıyla Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına, özgürlüğüne ve hürriyetine kavuştuğunu dile getirdi.

Kendisinin cumhurbaşkanı seçilmesiyle yeni bir siyasetin ortaya konulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar hep federasyon konuşuldu. Çoğunluğun azınlığı yöneteceği, zaman içinde Kıbrıs Türk halkının yok edileceği, Türkiye'nin de Avrupa Birliği’nde olmadığı için garantörlüğünü bırakacağı, Kıbrıs'tan da çekileceği beklentisi içinde federasyonu bize dayatmaya çalışıyorlar. Asla kabul etmeyeceğiz. Bizim için önemli olan egemenliğimizdir. Rum cumhuriyetinin ne kadar meşruiyeti varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de o kadar meşruiyeti vardır. KKTC’yi, Türkiye Cumhuriyeti tanıyor. Dünyaya da artık yan yana yaşayan, egemen eşitliğe dayalı iki devletin iş birliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabileceğini var gücümüzle haykırmaya devam ediyoruz. İHA'larımızla, SİHA'larımızla her türlü iş birliğiyle denizlerde Mavi Vatan'da enerji kaynakları bakımından hem hava sahasında tüm üstünlüğümüzü korumak ve Akdeniz'e hakim olmak için KKTC her koşulda Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliğine devam edecektir. Gönül birliği içinde geleceğimizin geçmişten alınan derslerle şekillendirilmesi gerekiyor. Kıbrıs Türk halkının geleceği, Türkiye Cumhuriyeti ile birliktedir.”

Etkinliğe, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri ve ailelerinin yanı sıra diğer ilgililer katıldı.