Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Federal temele dayalı çözüm mümkün değil” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kütahya’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitede yaptığı konuşmada, Dumlupınar’da gördüğü yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek, Dumlupınar denilince Atatürk’ün verdiği mücadelenin hatırlandığını ve Kıbrıs Türk halkının bu mücadeleden güç ve ilham alarak direndiğini dile getirdi.

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN ARTTIRILMASI ÖNEMLİ”

İletişim ve paylaşım dünyasında yaşandığını ve Türkiye ile Kıbrıs Türklerinin arasındaki gönül birliği ve bağının daha da güçlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her düzeyde arttırılmasının önemine vurgu yaptı.

“İKİ BAĞIMSIZ DEVLETİN İŞ BİRLİĞİ”

1571’deki fetihle Kıbrıs’ın bir Türk yurdu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının AB’ye üye olmasıyla Rumların ENOSİS’in dolaylı olarak gerçekleştiğine inandıklarını söyledi ve “Biz bu oyunu bozmaya çalışıyoruz” dedi. Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı bağımsız devletin iş birliğiyle bir anlaşma olabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasetin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetince desteklendiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, federal temelde bir çözümün mümkün olmadığını, Rum tarafının Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hedefinin devam ettiğini ve zihniyetlerinin değişmediğini ifade ederek, KKTC’nin daha da güçlenmesinin önemine vurgu yaptı. Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonlara değinen Tatar, ekonomik yapının güçlendirilmesinin önemine işaret etti.Ekonominin, Türkiye’nin de desteğiyle güçlendiğini ve kendi ayaklarının üzerinde durabilen bir anlayışın geliştiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’deki iş insanlarına KKTC’de ekonominin güçlenmesi için gerçekleştirecekleri yatırımları değerlendirmeleri çağrısı yaptı.Cumhurbaşkanı Tatar, devletten devlete iş birliğinin devam ettiğini, sivil toplum ve iş dünyasında da bu iş birliğinin daha da geliştirilmesini temenni ettiğini belirtti.“SAĞLIĞIMIZ ÖNEMLİ, SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ, DOKTORLARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”KKTC’de sağlık sektörünün geliştiğine, başarılı hastanelerimizin ve sağlık fakültelerinin yer aldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, son günlerde artan vaka sayılarına rağmen Covid-19 salgınını iyi yönettiğimizi anlattı.Konuşmasında sağlık çalışanlarına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Sağlığımız çok önemli, sağlık çalışanlarımız, doktorlarımızın bizim için çok kıymetlidir” dedi.