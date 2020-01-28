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Tatar: “Federal çözüm çöktü”

Tatar Değirmenlik'te halkla buluştu

Tatar: “Federal çözüm çöktü”

Tatar Değirmenlik'te halkla buluştu

28 Ocak 2020 Salı 13:14
Tatar: “Federal çözüm çöktü”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, federal çözüm olayının çöktüğünü, artık iki devletli çözüm başta olmak üzere, alternatif çözüm modellerini, anlaşma şekillerini ele almak gerektiğini belirtti.

Tatar, “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hata yaparak Türkiye’nin garantörlüğünü tartışma konusu yaptığını, harita verdiğini” savunarak buna rağmen Rum tarafının daha fazla taviz koparmak için anlaşma yapmaktan kaçtığını söyledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan ve Başbakan Ersin Tatar, beraberinde bazı bakanlar, milletvekilleri, ilçe başkanları ve partililerle birlikte dün gece Değirmenlik’te halkla buluştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda açılış konuşmasını UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu yaptı.

“DEVLETE İNANANLAR KAZANACAK”

Gardiyanoğlu, 18 Ocak’taki Parti Meclisi toplantısında, MYK’nın Ersin Tatar’ın partinin Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde ürettiği tavsiye kararının onaylandığını anımsattı.

“Artık sap ile samanı ayırma zamanı geldi” diyen Gardiyanoğlu, 26 Nisan’ın, devlete, bayrağa inananların zafere ulaşacağı bir seçim olacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Ersin Tatar’ın lehine sonuçlanması kararlılığında olduklarını söyledi.

“YENİ, İYİ BİR GELECEK İÇİN TATAR”

Parti Genel Sekreteri Ersan Saner de Ulusal Birlik Partisi’nin bölge gezilerinin devam ettiğini belirterek, “Her geçen gün daha kalabalık oluyor, kartopu gibi büyüyoruz, 26 Nisan’da seçimi inşallah ilk turdan bitireceğiz” dedi.

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Saner, “Dünyada ve bölgede yeni ve önemli gelişmeler yaşanmakta olduğunu, bunları anlamak gerektiğini” belirtti ve “Yeni ve iyi bir gelecek için Ersin Tatar Cumhurbaşkanı olacak, Cumhurbaşkanlığı’na, Silihtar’a yeni bir anlayış, yeni bir dinamizim, yeni bir vizyon  gelecek” dedi.

TATAR: “AKINCI CİDDİ TAVİZLER VERDİ”

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar ise Değirmenlikte toplanan kalabalığın kendilerine güç verdiğini ifade ederek, “Biz yıllarca halkımızı kucaklayarak, hizmet için yollarda olduk, bu ülkeye verilen hizmetler hep bizim dönemlerimizde verildi, ne yapıldıysa bizim dönemlerimizde yapıldı” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır, federal bir çözüm arayışıyla müzakere masalarında zaman tüketildiğini dile getiren Tatar, görevde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ise bunun da ötesine giderek halka rağmen Türkiye’nin adadaki garantörlüğünü dahi sorgulattığını savundu.

Başbakan Ersin Tatar, federal çözüm olayının çöktüğünü, artık iki devletli çözüm başta olmak üzere, alternatif çözüm modellerini, anlaşma şekillerini ele almak gerektiğini belirtti.

Tatar, görevde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hata yaparak Türkiye’nin garantörlüğünü tartışma konusu yaptığını, harita verdiğini savunarak buna rağmen Rum tarafının daha fazla taviz koparmak için anlaşma yapmaktan kaçtığına dikkati çekti.

Başbakan Tatar, Kıbrıs adası etrafındaki hak ve çıkarların korunması çabalarında KKTC’nin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını, özellikle Türkiye’nin bölgedeki hakimiyeti için KKTC devletine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Kendisinin UBP adayı olduğunu, UBP’nin seçimi kazanması gerektiğini belirten Ersin Tatar, “Bu hedefe birlikte yürümeliyiz, çok çalışmalıyız, örgütlü çalışmalıyız” dedi.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda selametle yaşamını sürdürebilmesi için Ulusal Birlik Partisi adayının seçimden galip çıkması gerektiğini savunan Başbakan Tatar, KKTC’ye inanan neferlerin UBP’liler olduğunu, seçimi kazanmak için sandığa gitmek gerektiğini ifade etti.

Ersin Tatar, “KKTC’ye inanmak ülkenin geleceğine inanmaktır. Bize yakışan KKTC’yi taçlandırmaktır, ancak bunu yapmakla halkımızın geleceğini sağlam temellere dayandırabiliriz” dedi.

Son Güncelleme: 28.01.2020 16:22
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKıbrıs Federal çözüm
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