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Tatar: “Faizlerdeki düşüş, dövizdeki istikrar ve mali protokol, KKTC ekonomisine olumlu yansıdı”

Başbakan Ersin Tatar, faizlerdeki düşüş, dövizdeki istikrar ve Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali protokolün KKTC ekonomisine olumlu yansıdığını, piyasada olumlu bir hava olduğunu kaydederek, iş dünyasına “Yatırımlara devam edin, KKTC ekonomisine güvenin” diyerek seslendi.

Tatar: “Faizlerdeki düşüş, dövizdeki istikrar ve mali protokol, KKTC ekonomisine olumlu yansıdı”

Başbakan Ersin Tatar, faizlerdeki düşüş, dövizdeki istikrar ve Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali protokolün KKTC ekonomisine olumlu yansıdığını, piyasada olumlu bir hava olduğunu kaydederek, iş dünyasına “Yatırımlara devam edin, KKTC ekonomisine güvenin” diyerek seslendi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:56
Tatar: “Faizlerdeki düşüş, dövizdeki istikrar ve mali protokol, KKTC ekonomisine olumlu yansıdı”

BANKA YÖNETİCİLERİ BAŞBAKANLIK’TAYDI

TATAR, BANKALAR BİRLİĞİ İLE TOPLANTI YAPTI

“EKONOMİK SIKINTILARA RAĞMEN KKTC’NİN MEVDUAT HACMİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ, PİYASADA OLUMLU BİR HAVA VAR”

“BİRTAKIM YAPISAL MESELELERİN AŞILMASI, İSTİKRARIN SAĞLANMASI VE EKONOMİYE YENİLİK KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

BAŞBAKAN’DAN İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI: “YATIRIMLARA DEVAM EDİN, KKTC EKONOMİSİNE GÜVENİN”

Başbakan Ersin Tatar, faizlerdeki düşüş, dövizdeki istikrar ve Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali protokolün KKTC ekonomisine olumlu yansıdığını, piyasada olumlu bir hava olduğunu kaydederek, iş dünyasına “Yatırımlara devam edin, KKTC ekonomisine güvenin” diyerek seslendi.

Tatar, bugün Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği yönetimi ile Başbakanlık’ta yaklaşık bir saat süren toplantı yaptı.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Tatar, “Değerlendirme toplantısı yaptık, görüş alışverişinde bulunduk. İstişare ve değerlendirmelere devam edeceğiz. Piyasaya gerekli ve doğru mesajları zamanında vereceğiz” dedi.

“MEMNUNİYETLE ÖĞRENDİK Kİ BİZİM DE BANKALARIMIZ YAVAŞ YAVAŞ FAİZLERDE İNDİRİME GİDİYOR”

Başbakan Tatar, dünya ekonomisinde önemli gelişmeler olduğunu, ABD başta olmak üzere ülkelerin faizlerde birtakım indirimlere gittiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nde de bu konuda olumlu gelişmeler kaydedildiğini söyledi.

Toplantıda, faizlerdeki düşüş beklentileri, dövizdeki istikrar, enflasyondaki düşüş gibi konuları değerlendirdiklerini söyleyen Tatar, “Memnuniyetle öğrendik ki bizim de bankalarımız yavaş yavaş faizlerde indirime gidiyor” dedi.

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Bu gelişmelerin ekonomiye de olumlu yansıyacağını belirten Başbakan, “Merkez Bankası ve Bankalar Birliği ile istişare içinde, gerektiğinde yasal düzenlemelerle birtakım yapısal meselelerin aşılması, istikrarın sağlanması ve ekonomiye yenilik kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“EKONOMİK SIKINTILARA RAĞMEN KKTC’NİN MEVDUAT HACMİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ VAR”

Dönem dönem yapılacak bu gibi toplantıların ve sonrasında piyasaya verilecek mesajların önemli olacağını kaydeden Tatar, KKTC ekonomisinin yatırımlarla gelişmesi için yapılacak çalışmalara, doğru adımlar atılmasına önem verdiklerini söyledi.

MEVDUAT HACMİ 27 MİLYAR TL... YÜZDE 70’İ KREDİ

Ekonomik sıkıntılara rağmen KKTC’nin mevduat hacminde önemli artış olduğunu kaydeden Başbakan Tatar, şu anki rakamın 27 milyar TL civarında olduğunu, bunun yüzde 70 civarının ekonomiye kredi şeklinde geri döndüğünü belirtti.

BAŞBAKAN’DAN İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI: “YATIRIMLARA DEVAM EDİN, KKTC EKONOMİSİNE GÜVENİN”

Başbakan Tatar, “İstikrarlı, denetlenen bir sistem, ülke ekonomisine ve maliyesine katısı sağlar” vurgusunda bulundu.

KKTC ile TC arasında 20 Temmuz’da ekonomik ve mali iş birliği protokolü imzaladığını, bunun da önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Başbakan, şöyle devam etti:

“Reform çalışmalarının yanında yılsonuna kadar Türkiye’den 750 milyon TL’lik bir kaynak KKTC’ye aktarılacak. Protokolün tetiklemesi, faizlerdeki düşüş, dövizdeki istikrar KKTC ekonomisine olumlu yansıdı, piyasada olumlu bir hava var. İş dünyasına mesajımız şudur: ‘Yatırımlara devam edin, KKTC ekonomisine güvenin.”

Toplantıda Tatar’a Başbakanlık Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Mustafa Kemal Serçelik eşlik etti.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı ve İktisat Bankası LTD. Genel Müdürü Olgun Önal, Bankalar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda Merkez Bankası Başkan Rifat Günay da yer aldı.

KKTC’de faaliyet gösteren 21 bankanın üye olduğu Bankalar Birliği’nin 7 kişilik yönetim kurulu banka müdürlerinden oluşuyor.

Son Güncelleme: 05.08.2019 16:23
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