banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP-DP hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün yapılıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Ulu önder yarın anılıyor
Ulu önder yarın anılıyor
Mustafa Gazi'ye ne oldu!
Mustafa Gazi'ye ne oldu!
Seçim 23 Ocak'ta yapılacak!
İşte seçim tarihi!
banner376
Flaş Haber
Vaka sayılarında son durum
Kapat

Tatar: “Evrensel sanat faaliyetleriyle Kıbrıs Türkü’ne yönelik engellemeler aşılıyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin resim, heykel ve gemi modellerini bir araya getirdiği üç serginin açılışını gerçekleştirdi. Tatar, YDÜ Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan açılışta, yürütülen evrensel sanat faaliyetleriyle Kıbrıs Türkü’ne yönelik yapılan haksız engellemelerin aşıldığını ve dünyaya “Biz de varız” mesajı verildiğini belirtti.

09 Kasım 2021 Salı 13:45
Tatar: “Evrensel sanat faaliyetleriyle Kıbrıs Türkü’ne yönelik engellemeler aşılıyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YDÜ Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin resim, heykel ve gemi modellerini bir araya getirdiği üç serginin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kasım ayının Kıbrıs Türkü için önemine değinen ve KKTC’nin kasım ayında ilan edildiğini hatırlatan Tatar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin resim, heykel ve gemi modellerini bir araya getirdiği üç serginin açılışının KKTC’nin ilanının 38’inci yıl dönümü arifesinde gerçekleşmesinin önemine vurgu yaptı.

“GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİR KÖPRÜ”

Evrensel ölçekte yapılan sanat çalışmalarının kültür ve sanata verilen önemin bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Tatar, YDÜ bünyesinde yürütülen sanatsal faaliyetlerin, geçmişten geleceğe bir köprü niteliği taşıdığını ve bunun insanlığa yapılmış önemli bir hizmet olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, yürütülen evrensel sanat faaliyetleriyle Kıbrıs Türkü’ne yönelik yapılan haksız engellemelerin aşıldığını ve dünyaya “Biz de varız” mesajı verildiğini belirtti.

banner341
“DÜNYA İNSANLIĞINA HİZMET”

Global ölçekte KKTC’de yapılan çalışmaları örnekleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Yakın Doğu Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un girişimleriyle düzenlenen “5. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi” konulu çevrim içi konferansın açılış konuşmasını gerçekleştirdiğini anımsatarak, bu önemli konferansı düzenleyenleri tebrik etti, teşekkürlerini iletti. İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin dünkü etkinliğinde, kendisinin Kıbrıs Türk halkının eşitliği temelinde yapılan tüm çalışmaları selamladığının ifade edildiğini anımsatan Tatar, on binlerce sene geriye giden adanın kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının, dünya insanlığı adına ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

“İNSANLIK DIŞI HAKSIZ İZOLASYONLAR ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Cumhurbaşkanı Tatar, insanlık dışı haksız izolasyonlarla Kıbrıs Türk halkının önüne konan engellerin kabul edilemez olduğunu belirterek, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin resim, heykel ve gemi modellerini bir araya getirdiği üç serginin ve buna benzer etkinliklerin Kıbrıs Türkü’nün varlığının dünyaya bir haykırışı olduğunu söyledi.

Tatar, serginin düzenlenmesine katkı koyanları ve tüm sanatçıları tebrik ederek teşekkür etti.

banner360
Son Güncelleme: 09.11.2021 15:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi” 17 Kasım’da açılacak
“Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi” 17 Kasım’da açılacak
Fuar Kavşağı Düzenleme Projesi için ihale açıldı
Fuar Kavşağı Düzenleme Projesi için ihale açıldı
Daü Turizm Fakültesi Estonya'dan altın madalya ile döndü
Daü Turizm Fakültesi Estonya'dan altın madalya ile döndü
Erhürman'dan açıklamalar
Erhürman'dan açıklamalar
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası Sınavı için başvuru kabul ediliyor
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası Sınavı için başvuru kabul ediliyor
jingle söz yazma” ve “t-shirt tasarım” yarışması kazananları belli oldu
jingle söz yazma” ve “t-shirt tasarım” yarışması kazananları belli oldu
IV. Derece Muhafız sayısının 20’ye çıkarılmasında mutabakata varıldı
IV. Derece Muhafız sayısının 20’ye çıkarılmasında mutabakata varıldı
Bağımsızlık Yolu’nun yeni genel merkez binası açıldı
Bağımsızlık Yolu’nun yeni genel merkez binası açıldı
Çocuk ve Gençlik Korosu kayıtları başladı
Çocuk ve Gençlik Korosu kayıtları başladı
Dünya Radyoloji Günü ibareli özel tarih damgası tatbik edildi
Dünya Radyoloji Günü ibareli özel tarih damgası tatbik edildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim