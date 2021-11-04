Tatar, eski Vakıflar Genel Müdürü Derviş’le eşdeğer mal konusunu görüştü

CUMHURBAŞKANI TATAR: “KIBRISLI TÜRKLERİN HAK VE HUKUK ÇERÇEVESİNDE GÜNEY KIBRIS’TA BIRAKILAN MALLARA KARŞILIK KKTC’DE MAL ALABİLMESİ GEREKİR”

“EŞDEĞER SAHİBİNİN HAKKININ BAŞKA YERLERE DAĞITILMASI ANAYASAYA AYKIRI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıslı Türklerin hak ve hukuk çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta bırakılan mallara karşılık KKTC’de mal alabilmesi gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin eski Genel Müdürü Taner Derviş ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, eşdeğer mal konusunun görüşüldüğü kabulde, eski Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Taner Derviş; Anayasa’nın, "terk edilmiş malların eşdeğer sahiplerine verilmesini" içermesine rağmen Ombudsman raporuna göre dağıtılan malların göçmen olmayan ve hak sahibi olmayanlara da verildiğini belirtti.

Taner Derviş, Güney Kıbrıs’ta kalan malların değerinin bu şekilde düşürüldüğünü dile getirerek Cumhurbaşkanı Tatar’a bu konunun çözülmesini beklediklerini iletti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, özellikle Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteğiyle iki devletli çözüm modelini ortaya koyduklarını hatırlatarak siyasi eşitliği dahi kabul etmeyen Rum tarafı ile federal çerçevede bir antlaşmaya ulaşılmasının mümkün olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm modeli ile devletimizin yaşatılacağını ifade etti.

Güney Kıbrıs’tan gelen ve KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin yeniden Güney Kıbrıs’a yerleşme gibi bir hedef içerisinde olmadıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; “Her ne kadar herkes eski yerini özlese de, Kıbrıslı Türkler antlaşma olsun da Güney Kıbrıs’taki eski yerimize yerleşelim demiyor. Hiçbir Kıbrıslı Türk 1974 öncesine dönmeyi istemiyor” diye konuştu.

Kıbrıslı Türklerin, hak ve hukuku çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta bırakılan mallara karşılık KKTC’de mal alabilmesi gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi mücadelenin sonucunda halk olarak keyfiyet olmadan zorunlu olarak kuzeye yerleşildiğini belirterek mal alırken Güney Kıbrıs’taki mallarından feragat ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, eşdeğer sahibinin hakkının başka yerlere dağıtılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade ederek bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini; anayasal bakımdan herhangi bir hata yapılmaması için de elimizdeki kamu mallarının eşdeğer sahiplerinin hakkı olarak da değerlendirilmesinde büyük fayda olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs’taki mallarından henüz feragat edip eşdeğer almayanların haklarını alması gerektiğini belirterek konunun takipçisi olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.