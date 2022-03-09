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Tatar, eski başbakanlardan İrsen Küçük’ün ebediyete intikalinin üçüncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski başbakanlardan İrsen Küçük’ün ebediyete intikalinin üçüncü yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda; İrsen Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının refah ve huzuru için büyük bir sorumlulukla çalışmayı kendisine ilke edinmiş, değerli bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

09 Mart 2022 Çarşamba 22:15
Tatar, eski başbakanlardan İrsen Küçük’ün ebediyete intikalinin üçüncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

İrsen Küçük’ün halka hizmet ideallerinin her daim hatırlanarak anısının yaşatılacağını belirten Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“Milli mücadele yıllarının en zor dönemlerinde kahraman bir mücahit olarak Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda özgürce ve güven içerisinde, onuruyla var olması için savaşmış, Şanlı Erenköy Direnişi’nde yer almış, kurucu meclis üyesi, milletvekili, bakan ve başbakan olarak uzun yıllar Kıbrıs Türk siyasi tarihine iz bırakmış merhum İrsen Küçük’ü, ebediyete intikalinin üçüncü yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum.

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Başbakan olarak çok sevdiği halkına hizmet ederken, kabinesinde maliye bakanı olarak yer alma şerefine nail olduğum İrsen Küçük; tüm yaşamı boyunca Kıbrıs Türk halkının refah ve huzuru için büyük bir sorumlulukla çalışmayı kendisine ilke edinmiş, inandığı değerler uğruna yılmadan mücadele eden, kıymetli bir devlet adamıydı.

Milli ve manevi değerlere bağlı, Kıbrıs Türkü’nün birlik, beraberlik ve vatanının bekası uğruna yıllar yılı büyük bir kararlılıkla görev yapan merhum başbakanımız İrsen Küçük, siyaseten elde ettiği başarılara ek olarak hem çok iyi bir eş, hem çok iyi bir baba, hem de çok iyi bir aile büyüğü idi…

Kıbrıs Türkü’nün kendi vatanında onurlu bir şekilde güvenle var olması ülküsünü yaşatmak, halka hizmet ideallerini her daim hatırlamak, bizlerin görevidir.”

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Son Güncelleme: 09.03.2022 22:55
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