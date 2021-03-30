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Tatar: “Esas mücadele egemenliktir...”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kadir Dedeoğlu başkanlığındaki Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

30 Mart 2021 Salı 15:45
Tatar: “Esas mücadele egemenliktir...”
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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre kabuldeki konuşmasında Tatar, Kıbrıs’taki esas mücadelenin egemenlik olduğunu belirterek, “Kıbrıslı Rumlar ne kadar egemen ise, biz de o kadar egemeniz” dedi. 
Tatar, varılacak bir anlaşmanın iki egemen halkın iş birliği ve komşuluk ilişkilerini içermesi, kalıcı, sürdürülebilir, adil ve kapsamlı olması gerektiğini kaydetti ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler, hidrokarbon ve diğer stratejik gelişmelerin ışığında, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ve mutabakat içinde yürüdüğünü vurguladı.

“1974 BARIŞ HAREKATI KIBRIS TÜRK HALKININ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN TARİHİ ÖNEME SAHİP”
Tatar, 1974 Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı için tarihi öneme sahip olduğunun altını çizdi. 
Mehmetçikle mücahitlerin birlikte mücadele ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’te dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ın Kıbrıs’ta hem Türklere hem de Rumlara barış götürmek için Kıbrıs’a gittiklerini açıkladıklarını, bu nedenle 1974 Harekatı’nın, “Barış Harekatı” olarak anıldığını belirtti.

“EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE İKİ DEVLET”
Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrı resmi toplantısı arifesinde olunduğunu ifade eden Tatar, “İlk kez egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliğine dayalı bir öneri ile Kıbrıs Türk tarafı masaya gidiyor” dedi. 
1974’ten bugüne dek federasyon görüşmelerinin yapıldığını hatırlatan Tatar, Rum tarafının federasyon anlayışının Kıbrıs Türk tarafının anlayışından farklı olduğuna dikkat çekti. 

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Tatar, Kıbrıs’ta iki halk olduğuna vurgu yaparak, Rum tarafının oynamak istediği oyuna gelmeyeceklerini ve bunu dünya kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

 “TEZİMİZİ CENEVRE’DE ANLATMA FIRSATI BULACAĞIZ”
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de Cenevre’deki gayrı resmi 5+BM toplantısında Kıbrıs Türk tarafını görüşlerini açık ve net bir şekilde ifade etmeye davet ettiğini kaydeden Tatar, “Hep birlikte tezimizi Cenevre’de anlatma fırsatı bulacağız” dedi. 
Tatar, toplantı sonrası süreci yeniden değerlendireceklerini ifade ederek, bölgesel huzur ve istikrarın önemine vurgu yaptı.
Tüm gazilere minnet duygularını ileten Tatar, dernek başkanlığına seçilen Kadir Dedeoğlu’nu kutlayarak tüm üyelere başarılar diledi.
Gaziler Derneği Başkanı Kadir Dedeoğlu ise, Cumhurbaşkanı Tatar’ın yürüttüğü siyasetin arkasında olduklarını belirterek KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile beraber yürümesinin önemini vurguladı.
 

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Son Güncelleme: 30.03.2021 16:08
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