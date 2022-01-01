Tatar, Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar’ın şahsında, tüm Kıbrıs Türk halkının yeni yılını en kalbi duygularıyla kutlayarak, 2022’nin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Covid-19 salgınında son günlerde yaşanan gelişmelere de değinilen telefon görüşmesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, KKTC’de Omicron varyantına bağlı olarak vaka sayısındaki artışla birlikte daha güçlü bir şekilde yürütülecek pandemi sürecinde Anavatan Türkiye’nin, her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğine dikkat çekildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tatar da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nezdinde, tüm Türk halkının yeni yılını kutlayarak, 2022’nin bölgeye ve tüm insanlığa, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.



