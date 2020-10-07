Tatar, Erdoğan ve hükümetine teşekkür etti

Başbakan Tatar, Ercan Havalimanı’nda kendisini karşılamak için toplanan kalabalığa seslendi.
Konuşmasının başında Türkiye Cumhuriyeti’nden selamlar getirdiğini söyleyen Tatar, 6 Ekim’in KKTC adına özel bir gün olduğunu kaydetti, bu özel günün Kıbrıs Türk halkına yaşatılmasında emeği olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve hükümetine teşekkür etti.
Başbakan Tatar, öncelikli hedeflerinin, Kıbrıs Türk halkının egemenlik, barış ve huzur içinde, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirerek yürümesi olduğunu dile getirdi.