Tatar, Erdoğan'ın KKTC ziyaretini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına özgürlüğü ve bağımsızlığı, tüm Kıbrıs’a barışı ve huzuru getiren 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümünü bir kez daha büyük bir coşku ve heyecanla kutlandığını belirterek “Halkımızın vatan bildiği bu topraklarda kendi devletinin çatısı altında sonsuza dek yaşayacağını, egemenliği ile özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini, Rum’un azınlığı olmayacağını dünyaya bir kez daha haykırdık” dedi.

“Anavatan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, kardeş Azerbaycan Milletvekilleri ile diğer değerli konuklarımızın bu mutlu günümüzde aramızda bulunmaları bizlere onur ve şeref vermiştir” diyen Tatar, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm konuklara şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini ve saygılarını sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar “Üç devlet tek millet olduğumuzu dünyaya bir kez daha gösterirken, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın yapmış olduğu konuşma ve açıklamalar bizlere güç vermiştir” dedi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerisinin haklı, doğru ve kalıcı olduğunu ve bundan geri adım atılamayacağını belirtmesinin tüm dünyaya yönelik çok önemli bir mesaj olduğunu vurguladı.

Tatar “Federal temele dayalı çözüm şekli gerçekleşmeyecek bir hayal olarak kalırken tek gerçekçi çözüm, bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi olan Türkiye tarafından desteklenen egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm şeklidir. Bundan asla geriye dönüş yoktur. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefe doğru ilerlemektedir ve bunu engelleyecek hiç bir güç de yoktur” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkının geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yalnız bırakılmayacağını, bundan sonra da her türlü yardım ve katkının süreceğini belirtmiş olmasının da KKTC’nin daha da kalkınması ve güçlenmesi için oldukça önemli olduğunu belirten Tatar, bu nedenle de Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

Tatar, Maraş açılımının ikinci adımının da çözülemeyen Kıbrıs sorununun yarattığı mağduriyetlerin ve insan haklarının da yerine getirilmesi niyetiyle pilot bölgenin askeri bölge statüsünden sivile dönüştürülebilmesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “KKTC ile Türkiye etle tırnak gibidir, aramızda kan, can ve gönül bağları vardır. Kim ne yaparsa yapsın, hangi saldırılar gelirse gelsin, bu bağların koparılması mümkün değildir. Herkes şunu çok iyi bilsin ki Anavatan Türkiye’ye daha da sıkı sarılacağız, can, kan ve gönül bağlarımızı daha da güçlendireceğiz.”