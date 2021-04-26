Tatar-Erdoğan görüşmesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirildiği, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Cenevre'de 27-29 Nisan'da düzenlenecek "Gayriresmi 5+Birleşmiş Milletler Toplantısı" da dahil olmak üzere, Kıbrıs meselesine dair son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.

