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Tatar-Erdoğan görüşmesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi tamamlandı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 16:30
Tatar-Erdoğan görüşmesi tamamlandı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi tamamlandı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirildiği, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Cenevre'de 27-29 Nisan'da düzenlenecek "Gayriresmi 5+Birleşmiş Milletler Toplantısı" da dahil olmak üzere, Kıbrıs meselesine dair son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.
 

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Son Güncelleme: 26.04.2021 16:42
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