Tatar-Erdoğan görüşmesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi tamamlandı.
Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirildiği, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Cenevre'de 27-29 Nisan'da düzenlenecek "Gayriresmi 5+Birleşmiş Milletler Toplantısı" da dahil olmak üzere, Kıbrıs meselesine dair son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.