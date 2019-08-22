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Tatar-Erdoğan görüşmesi saat 18.00’de

Başbakan Tatar Ankara'da..

Tatar-Erdoğan görüşmesi saat 18.00’de

Başbakan Tatar Ankara'da..

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:10
Tatar-Erdoğan görüşmesi saat 18.00’de

Başbakan Ersin Tatar, ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceği Ankara'ya geldi. 

Başbakan Tatar'ı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve diğer yetkililer karşıladı. 

Başbakan Ersin Tatar'a Ankara ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay eşlik ediyor.

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Tatar saat 12.00'de Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 17.30'da görüşecek olan Tatar, saat 18.00’de ise TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Tatar ve beraberinde heyet saat 19.00’da heyetler arası görüşmeye geçecek. 

Son Güncelleme: 22.08.2019 14:46
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar Ankara
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