banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Temizlemek ellerinde olabilir
Temizlemek ellerinde olabilir
Devleti devlet gibi yönet(eme)mek
Devleti devlet gibi yönet(eme)mek
Maaşlar bu ay tamam peki önümüzdeki ay!
Maaşlar bu ay tamam peki...
Okullarda test kaosu konusunda dikkatli olunmalı
Okullarda test kaosu konusunda dikkatli...
banner376

Tatar: “EOKA ile tüm terör örgütlerini lanetliyorum”

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EOKA terör örgütü ile Anavatan Türkiye’nin başına musallat edilen tüm terör örgütlerini lanetledi; vatan uğruna toprağa düşen aziz şehitlere Allah’tan rahmet diledi; gazileri de saygıyla selamladı.

31 Mart 2021 Çarşamba 17:30
Tatar: “EOKA ile tüm terör örgütlerini lanetliyorum”
banner337

1 Nisan EOKA’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Tatar, bugün  kendi vatanlarında, kendi devletlerinde, Anavatan Türkiye’nin ve Türk ordusunun güvencesi altında huzur ve güven içerisinde yaşadıklarını vurguladı.

Rum saldırılarının,  izolasyonlar, ambargolar, ekonomiye yönelik yıkıcı faaliyetler, Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılması, Türk askerinin uzaklaştırılması ve devletin  yok edilmesi hedefleriyle, şekil ve yöntem değiştirerek devam ettiğini belirten Tatar, geçmişte olduğu gibi, bunlara karşı da direndiklerini ve direnmeye devam edeceklerini belirtti.

Devletlerinden, özgürlüklerinden, egemenliklerinden, Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinden her ne pahasına olursa olsun asla vazgeçmeyeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, halkı 1974 öncesinin karanlık ve vahşet dolu günlerine geri döndürmeyeceklerini  ve Rum insafına bırakmayacaklarını vurguladı.

“GERİ DÖNÜŞ OLMAYACAKTIR”

Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında şöyle dedi:

“Cenevre’de 27-29 Nisan’da yapılacak olan gayri resmi 5+BM toplantısına yönelik olarak çalışma ve hazırlıklarımız devam ederken, bölgenin en güçlü ve en büyük ülkesi olan Anavatan Türkiye tarafından desteklenen ve uluslararası alanda da büyük yankı yaratan yan yana yaşayan eşit egemen iki devletin varlığına dayalı çözüm şeklini masaya getireceğiz. Bundan da geri dönüş olmayacaktır.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu’nun “kapsamlı ve kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınması hususun vazgeçilemez olduğunu” açıklaması da bizlere büyük güç vermiştir. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.

banner341
Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını hedefleyen EOKA terör örgütü 1 Nisan 1955 tarihinde silahlı eylemlere başlarken, Kıbrıs’ı kan gölüne çeviren, huzuru ve güvenliği yok eden ve olumsuz etkileri hala daha devam eden bir dönemi de başlatmış oldu. Rum liderliği, Rum Ortodoks Kilisesi ve Yunanistan tarafından organize edilip, desteklenen EOKA terör örgütünün ana hedefi Enosis olurken, bu hedef EOKA bildirilerinde şöyle açılanmıştı;

Hedefimiz ilk önce İngilizlere daha sonra da Türk ulusunun bir uzantısı olan Kıbrıs Türklerini adadan atmak ve Enosisi gerçekleştirmektir. Ateş ile su, cennet ile cehennem bir araya gelmedikçe Kıbrıs Helenlerinin Kıbrıs Türkleri ile bir araya gelmesi de mümkün değildir.

İşte belirlenen bu hedef doğrultusunda terör örgütü EOKA 1 Nisan 1955 tarihinde silahlı eylemlere başlarken, ilk önce İngilizler hedef alınmış, daha sonra da Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılar başlamıştı. 1955- 1958 döneminde pek çok köyümüz, camilerimiz, kutsal ve dini yerlerimiz EOKA’nın saldırılarına uğrarken, yüzlerce vatandaşımız da katledildi. Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulmasının ana nedeni de bu saldırılara karşı Kıbrıs Türk halkını korumaktı.

Bir savunma örgütü olarak kurulan TMT’nin direnişi sonrasında da Kıbrıs Türk halkının eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ulaşıldı. Ama ne var ki bu cumhuriyetinin ömrü de çok kısa oldu. EOKA liderleri tarafından hazırlanan Akritas Planı doğrultusunda 1963 yılının Aralık ayında Kanlı Noel saldırıları başlatıldı. Hedef yine, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını gerçekleştirmekti.

“SORUMLULAR RUM LİDERLİĞİ İLE YUNANİSTAN’DIR”

1963-1974 döneminde de yüzlerce köyümüz saldırıya uğrarken, binlerce insanımız göç etmek zorunda kalmış, soykırım hedefli olarak yüzlerce insanımız da katledilmiştir. Kumsal, Ayvasıl, Baf, Limasol, Arpalık, Gaziveren ve diğer katliamlar bunun en açık kanıtı ve belgeleridir. Bu katliamların ve vahşetin sorumluları da EOKA terör örgütünü oluşturan ve destekleyen Rum liderliği ile Yunanistan’dır.

Yunan Cuntası tarafından 15 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen darbenin de hedefi Kıbrıs Türk halkını yok edip, adayı Yunanistan’la birleştirmekti. Anavatan Türkiye, Barış Harekatı’nı gerçekleştirmemiş olsaydı, Kıbrıs’ta ikinci Girit faciası yaşanacak ve bir tek Türk bile sağ bırakılmayacaktı. Bunun da kanıtı Taşkent, Muratağa, Sandallar, Atlılar ve diğer katliamlardır”.

(ÖZ/HA)

banner360
Son Güncelleme: 31.03.2021 17:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne dağ yolu için KTBK ile protokol imzalandı
Girne dağ yolu için KTBK ile protokol imzalandı
Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, “Kadın Eserleri Kütüphanesi”ni Milli Kütüphane’ye devretti
Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, “Kadın Eserleri Kütüphanesi”ni Milli Kütüphane’ye devretti
Tabipler Birliği: “Halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit”
Tabipler Birliği: “Halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit”
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Koopbank arasında proptokol imzalandı
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Koopbank arasında proptokol imzalandı
Araziler için beyan süresi 2 Nisan’a kadar uzatıldı
Araziler için beyan süresi 2 Nisan’a kadar uzatıldı
Güngördü: “Yasal denetim yetkisi belediyelerdedir”
Güngördü: “Yasal denetim yetkisi belediyelerdedir”
CTP Mağusa Örgütü’nden eleştri; “Hükümet halkını düşünmüyor, birbiriyle çelişen kararlar alıyor”
CTP Mağusa Örgütü’nden eleştri; “Hükümet halkını düşünmüyor, birbiriyle çelişen kararlar alıyor”
El-Sen Pazartesi gününden itibaren eylem başlatıyor
El-Sen Pazartesi gününden itibaren eylem başlatıyor
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hacı: “Temaslı olan 5 gardiyanın ilk PCR testleri negatif çıktı”
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hacı: “Temaslı olan 5 gardiyanın ilk PCR testleri negatif çıktı”
Bakan Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu heyetini kabul etti
Bakan Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu heyetini kabul etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim