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Tatar: “En kısa sürede hükümetin oluşumuna yönelik gerekli görevlendirmeyi yapacağım”

“ERKEN SEÇİMİ KONUŞMAK ALTERNATİF DEĞİL...”

06 Mayıs 2022 Cuma 16:15
Tatar: “En kısa sürede hükümetin oluşumuna yönelik gerekli görevlendirmeyi yapacağım”

“SİYASİ PARTİLERİN YETKİLİ ORGANLARININ KENDİ İÇİNDE YAPACAĞI DEĞERLENDİRMELER DE SÜRECE KATKI SAĞLAYACAK”

HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, en kısa sürede hükümetin oluşumuna yönelik gerekli görevlendirmeyi yapacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi parti yetkilileriyle dün başlattığı görüşmeleri bugün tamamladı.

Görüşme sonrasında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yapan Tatar, siyasi partilerle fikir alışverişini etraflıca değerlendireceğini kaydederek, erken seçimi konuşmanın alternatif olmadığını belirtti.

Tatar, aritmetiğin ortada olduğunu, ülkenin istikrara ihtiyaç duyduğu dönemde ön koşul olarak erken seçimi işaret etmenin doğru olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi partilerin yetkili organlarının, kendi içinde yapacağı değerlendirmelerin sürece katkı sağlayacağına da dikkat çekti.

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Son Güncelleme: 06.05.2022 18:18
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