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Tatar: “En büyük zenginliğimiz ve varlığımız devletimizdir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Motorlu Araç Satıcıları ve İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’na katıldı.

24 Mart 2022 Perşembe 12:13
Tatar: “En büyük zenginliğimiz ve varlığımız devletimizdir”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, sektörün gelişmesi ve sıkıntıların aşılması için gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve yapılmaya da devam edeceğini dile getirdi.

Yapılan çalışmalarla motorlu araç sektörünün önünün açıldığını ifade eden Tatar, uzun zamandır “bir halk insanı olarak” genel kurul toplantılarına katılarak sektörlere destek verdiğini kaydetti.

 “EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ VE VARLIĞIMIZ DEVLETİMİZDİR”

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“Her soruna çözüm aramak ve ileride nelerin yapılabileceği hakkında çalışmak, büyük bir erdemdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın şu an içerisinde bulunduğu savaş, ekonomik kriz ve pandemi nedeniyle bazı sıkıntıların yaşandığını fakat bunun kısa zamanda son bulacağını ve bütün bunlara rağmen sektörlerin ayakta kalmaya çalıştığını belirtti.

“Bu devlet hepimizin. Devletin şu anki mali durumu ortada. Ekonominin, pandemi öncesi boyutlara gelmesi gerekir. Bu sebeple maliyenin gelirini ve giderini dengede tutmaya çalışmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle yapılan yatırımların başarı ile devam ettiğini görüyoruz. Hükümetin alacağı tedbirlerle geleceğe umutla bakabileceğiz” diye konuşan Tatar, en büyük zenginlik ve varlıklarının devletleri olduğunu kaydetti.

“Bu devlet demokrasi, kurum ve kuruluşlar olmasa işletmelerimizin faaliyetlerini devam ettiremeyiz” diyen Tatar, önlerindeki süreçte daha da büyüyecek ekonomi ile halka refah ve huzur verebilmenin görevleri olduğunu vurguladı.

Eski bir maliye bakanı olarak her zaman, ekonominin kayıt altına alınması gerektiğini söylediğini belirten Tatar,  mümkün olduğunca direkt vergi toplanması ve dolaylı olarak da vergilerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Tatar, “Bu adada her ne kadar toplu taşımacılıktan bahsedilse de herkesin bir arabaya ihtiyacı vardır. Devletimiz, adil bir şekilde birtakım düzenlemelerle sektöre gerekli desteği verip halkın isteklerini yerine getirmelidir. KKTC’nin kendi içinde yapacağı çalışmalarla ve ekonominin de düzelmesiyle her şey daha güzel ve daha yaşanır hâle gelecektir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarTatarKktc
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