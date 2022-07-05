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Tatar, elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaptı

05 Temmuz 2022 Salı 17:00
Tatar, elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Tatar elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaptı: “Konunun yakın takipçisiyim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pazar akşamından bu yana yaşanmakta olan elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaparak, konunun yakın takipçisi olduğunu  vurguladı.

 Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle;

 “Ülkemizde yakıt sorunu nedeniyle pazar akşamından bu yana yaşanan elektrik kesintilerini ve bunun neden olduğu sorunları yakinen takip etmekte olup gerek hükümet gerekse Kıb-Tek yönetimi ile temaslarım sürmektedir.

 Başbakan Sayın Ünal Üstel'in açıkladığı üzere elektrik kesintileri, yakıt ihalesini üstlenen şirketin taahhütlerini yerine getirmemesinden dolayı oluşan yakıt sıkıntısından yaşanırken, halkımızın bu konuda mağdur olduğunu da gözlemlemekteyim.

 Elektrik kesintilerinin son bulup enerji dağıtımının rutin hâle dönmesi için yoğun çalışmalar devam ederken temennim, bir kez daha böyle bir olayın yaşanmamasıdır. Konunun yakın takipçisi olmaya da devam edeceğim.”

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Son Güncelleme: 05.07.2022 19:34
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