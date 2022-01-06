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Tatar: “Elde edilen başarılar ile gururlanıyor ve dünyaya, ‘KKTC’de böylesine başarılı ve azimli sporcularımız var’ diyoruz”

06 Ocak 2022 Perşembe 15:45
Tatar: “Elde edilen başarılar ile gururlanıyor ve dünyaya, ‘KKTC’de böylesine başarılı ve azimli sporcularımız var’ diyoruz”

TATAR, GAZİMAĞUSA AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’ye uygulanan ambargolara rağmen elde edilen başarılarla gururlandıklarını belirterek, “Dünyaya, ‘KKTC’de böylesine başarılı ve azimli sporcularımız var’ diyoruz” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği Derneği başkan ve üyelerini kabul etti.
TATAR

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Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Çeşitli spor alanlarında, vatandaşların ve sporcuların merak ve çabasıyla uluslararası arenalardaki etkinliklerde KKTC’nin temsil edilmesinin büyük bir gurur olduğunu belirten Tatar, spor etkinliklerine büyük bir gayret ve azimle hazırlanan sporcuların bazen zor koşullarda, bazen de tehlikeli alanlarda yarıştığını kaydetti. Tatar, “En büyük temennim, bu etkinliklerin kazasız bir şekilde tamamlanmasıdır” dedi. 
Her bölgede avcılık ve atıcılık federasyonları olduğunu ifade eden Tatar, şöyle devam etti: 
“KKTC, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile her alanda kendini gösterebilen, uluslararası yarışmalara katılan sporculara sahiptir. Ülkemize uygulanan ambargolara rağmen, elde edilen başarılar ile gururlanıyor ve dünyaya, ‘KKTC’de böylesine başarılı ve azimli sporcularımız var’ diyoruz. Siz, varoluş mücadelemize katkı koyuyorsunuz, bu bizim için büyük bir mutluluktur. Atadan, dededen aldıkları eğitimle en iyi atıcı ve avcılar KKTC’den çıkmaktadır.”
Cumhurbaşkanı Tatar, dernek başkan ve yöneticilerine ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, başarılar diledi

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Son Güncelleme: 06.01.2022 16:53
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