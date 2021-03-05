Tatar: "EİT önemli bir bölgesel faktör"

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar burada yaptığı konuşmada, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 14’üncü zirvesine hitap etmenin kendisi için ayrı bir onur olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, çevirim içi toplantıda “Kıbrıs Türk halkının tüm içten selamlarını sizlere sunabilmek için bu önemli fırsatı değerlendirmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, tüm dünyanın hala Covid-19 salgını ile mücadele ettiği bu zor dönemde, çevrimiçi olarak da olsa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyelerini bir araya getiren bu önemli zirveye ev sahipliği yapması nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, EİT yetkililerine de bu başarılı organizasyon için teşekkür etti.

“EİT ÖNEMLİ BİR BÖLGESEL FAKTÖR”

Covid-19 pandemisinin, ülkelerin sağlık sistemlerini olumsuz olarak etkilemekle bırakmayıp sosyo-ekonomik yapılarda da ciddi zararlar veren küresel bir kriz olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, dayanışma yoluyla bu zor dönemin aşılabileceğine olan inancını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın bu bağlamda önemli bölgesel aktör olarak ciddi bir rol oynayacağına inanç belirtti.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında KKTC Hükümeti ve Kıbrıs Türk halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomiden, dış siyaset ve sağlık altyapısına kadar hayatın her alanında verdiği tam destek için ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mevcut tüm kaynakları bu yönde seferber ettiği için teşekkürlerini iletti.

“KKTC TURİZM SEKTÖRÜNDE BÜYÜK BİR TECRÜBE VE UZMANLIĞA SAHİP”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, EİT üye devletleriyle ortak bir tarih ve kültürü paylaştığını dile getiren Tatar, EİT hedeflerine ve 2025 EİT vizyonuna büyük inanç ve sadakat gösterdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, EİT devletleri arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerin, ekonomik bütünleşmeye rehberlik edecek, işbirliğini artıracak önemli bir unsur olduğunda işaret ederek, EİT’in öncelikli işbirliği alanlarından birinin turizm sektörü olduğuna değindi ve KKTC’nin turizm sektöründe büyük tecrübe ve uzmanlığa sahip olduğunu belirtti.

KKTC’nin sağlık turizminden, turizm sektöründeki personellerin eğitimine kadar birçok alanda fırsatlar sunulabileceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bahse konu alanlarda ve diğer alanlarda KKTC’nin EİT üye devletleriyle ilişkisini geliştirecek bir yol haritası çıkarılmasıyla ilgili çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Tatar, “KKTC’de yapılan önceki etkinliklere ek olarak, 4. Ekoturizm Uzmanlar Grubu Toplantısı’na ev sahipliği yapma isteğimizi yinelemek istiyorum” dedi.

“GAYRİ RESMİ 5+BM TOPLANTISINA İYİ NİYET VE YARATICI BİR TUTUMLA KATILACAĞIZ”

Kıbrıs sorununda yaşanan son siyasi gelişmelere ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, 27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak gayrı resmi 5+BM toplantısını anımsatarak, BM Genel Sekreteri Guterres’in de belirttiği gibi toplantının amacının “taraflar arasında, öngörülebilir bir zaman içerisinde, Kıbrıs sorununda sürdürülebilir ve kalıcı bir çözümü müzakere edecek ortak bir zemin bulunup bulunmadığının belirlenmesi” olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının, özgür şekilde müzakere edilebilecek ve karşılıklı olarak kabul edilebilecek bir anlaşma adına gayri resmî 5+BM toplantısına iyi niyet ve yaratıcı tutumla katılacağını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti ile yüzde yüz bir uyum içinde geliştirdikleri egemen eşitlik temelinde iki devlet modelinin savunulduğunun da altını çizdi.

“TARTIŞILMAZ GERÇEK ADADA TAM TEŞEKKÜLLÜ İKİ DEVLET OLDUĞUDUR”

“Gayrı resmi 5+BM toplantısına geçmişteki hatalardan ders çıkararak ve 50 yılı aşkın süredir başarısızlıkla sonuçlanan aynı formül üzerinden kendimizi hapsetmeden, açık fikirlilik ve kararlılık ile resmi müzakerelerin başlayabilmesini sağlayacak ortak bir zemin olup olmadığını araştırmaya gideceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Egemen eşitlik ve iki tarafın uluslararası eşit statüsü temelinde iki taraf arasında iş birliği ilişkisine olanak vermeyi amaçlıyoruz. Tartışılamaz bir gerçektir ki adada tam teşekküllü iki devlet vardır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında KKTC’ye uygulanan haksız izolasyonlara da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının, pek çok defa bu platformda, Kıbrıs Türk halkının her bakımdan günlük yaşamlarını etkileyen haksız izolasyonlara maruz kaldıklarını dile getirdiğini hatırlatarak, bu insanlık dışı izolasyonların pandemiyle her zamankinden daha ciddi bir boyuta geldiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar kardeş üye ülkelere çağrıda bulunarak izolasyonlara son verilmesi için kararlılık göstermeleri talebini iletti.