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Tatar: “Egemen eşitliğimizi teyit etsinler, masaya oturalım”

“FEDERAL MÜZAKERELERDEN ÇOK YORULDUK”

12 Mart 2022 Cumartesi 15:45
Tatar: “Egemen eşitliğimizi teyit etsinler, masaya oturalım”

CUMHURBAŞKANI TATAR, ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU KAPSAMINDA DÜZENLENEN OTURUMDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen oturumda, Kıbrıs sorununu anlattı, Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğinin teyit edilmesi halinde müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen ve sunuculuğunu Jean-Paul Carteron’un yaptığı oturumda konuştu.
Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nin Patara Salonu’nda yapılan oturum yarım saat sürdü.
Tatar, oturumda yaptığı konuşmada sözlerine, Antalya Diplomasi Forumu gibi bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde teşekkür ederek başladı.
“KIBRISLI RUMLARIN FEDERASYON ANLAYIŞI BİZİMKİNDEN FARKLI”
Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs adasındaki geçmişinden bahseden ve tarihi ile ilgili bilgiler aktaran Tatar, Kıbrıslı Türklerin 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eş kurucu ortağı olduğunu ancak 1968’de yapılan saldırılarla cumhuriyetin dışına atılmak istendiğini anlattı.
Türkiye’nin 1974’te yaptığı harekât ile adada barışı tesis ettiğini belirten Tatar, “Türkiye’nin garantörlüğüne büyük önem veriyoruz ve bu garantörlük bölgedeki istikrar için de çok önemli” dedi.
Kıbrıs müzakerelerine de değinen Tatar, “Federal müzakerelerden çok yorulduk” diyerek, geçmiş tüm cumhurbaşkanlarının sorunu çözebilmek için çok çaba sarf ettiğini ancak bir sonuca ulaşamadığını anlattı.

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Annan Planı’na Kıbrıslı Türkler “evet” Kıbrıslı Rumlar ise “hayır” demesine rağmen Kıbrıslı Rumların Avrupa Birliği’ne alındığını ve Kıbrıslı Türklere haksızlık yapıldığını kaydeden Tatar, bu durumun Kıbrıs konusunu daha da karmaşık bir hale soktuğunu ifade etti.
Kıbrıslı Rumların federasyon anlayışının Kıbrıslı Türklerinkinden farklı olduğunu söyleyen Tatar, Kıbrıslı Rumların federasyon ile Türkiye’yi adadan çıkarmayı amaçladığını belirtti.
“TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜ BİZİM İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP”
“Biz bu oyunu gördük” diyen Tatar, “Türkiye’nin garantörlüğü bizim için kritik öneme sahip. Ben Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye’nin de desteği ile yeni bir politika belirledik. Olası bir anlaşmanın temeli yan yana yaşayan iki devletli çözüm olabilir. Bizler eşit bağımsızlığımız için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 
Bir devlet kurmanın kolay olmadığını vurgulayan Tatar, “Egemen eşitliğimizi teyit etsinler biz de masaya oturalım. Anlaşma olması için bizim egemen eşitliğimiz teyit edilmeli” dedi.
Tatar, uluslararası toplumun Kıbrıs meselesini anlaması beklentisini dile getirerek, egemen eşitlikten vazgeçilmeyeceğini ve Türkiye ile bağların koparılamayacağını vurguladı.
1974’ten beridir Türkiye’nin desteğinin Kıbrıslı Türklerin arkasında olduğunu anlatan Tatar, Kıbrıs meselesinin ise hem Türkiye hem de Kıbrıs Türk halkları için milli mesele olduğunu belirtti.
Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını da yanıtlayan Tatar, iki devletli çözümün kabul görmemesi halinde ne olacağının sorulması üzerine, “KKTC’yi geliştirmek, büyütmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla kendi devletimizden vazgeçmeyeceğiz” yanıtını verdi.

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Son Güncelleme: 12.03.2022 18:56
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