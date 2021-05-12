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Tatar, Dünya Hemşireler Günü etkinliğinin açılış konuşmasını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hemşireler ve Ebeler Haftası etkinlikleri kapsamında bugün çevrim içi olarak düzenlenen Dünya Hemşireler Günü kutlama etkinliğinin açılış konuşmasını yaptı. 

12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:15
Tatar, Dünya Hemşireler Günü etkinliğinin açılış konuşmasını yaptı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hemşireler ve Ebeler Haftası etkinlikleri kapsamında bugün çevrim içi olarak düzenlenen Dünya Hemşireler Günü kutlama etkinliğinin açılış konuşmasını yaptı. 
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, 5 Mayıs Ebeler Günü ve 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla tüm ebe ve hemşireleri kutladı. 
KKTC’de, özellikle pandemi döneminde sağlığa verilen öneme dikkat çeken Tatar, sağlık çalışanlarına her zaman destek olmaya devam ettiklerini ifade etti. Sağlık sektörüne hem devlet hastaneleri, hem de özel hastaneler olmak üzere önemli yatırımlar yapıldığını hatırlatan Tatar, din ve ırk ayrımı yapılmaksızın sağlık çalışanlarının özverili ve fedakâr hizmetler verdiklerini söyledi. 
“PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIĞIN DEĞERİ DAHA İYİ ANLAŞILDI”

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“Hemşirelik mesleğinin heyecanı ve aşkını yeni hemşirelere aşılayabilmek çok önemlidir. Kıdemli hemşirelerden bunu bekliyorum” diyen Tatar, hemşire Florence Nightingale’in Kırım Savaşı’nda verdiği hizmetlerle adını tarihe yazdıran örnek bir kişi olduğuna değinerek, pandemi sürecinde de zor koşullarda büyük fedakarlıklarla hizmet veren hemşirelere ve sağlık çalışanlarına duyulan minneti dile getirdi. 
Kovid-19 salgının, aşıların artmasıyla geride kalması temennisinde bulunan Tatar, pandemi sürecinde sağlığın ve hayatın değerinin daha iyi anlaşıldığını belirtti. 
Tatar, KKTC devletinin yaşaması ve güçlenmesinin önemine de vurgu yaptığı konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık alanında verdiği desteğin önemine vurgu yaparak, Türkiye’de çalışan hemşire ve ebelerin gününü de kutladı.   
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Sosyal İşler Sorumlusu Reşat Karakahraman’ın moderatörlüğünde gerçekleşen çevrim içi kutlama etkinliğinde Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) Başkanı Ali Bolat, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen ve Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Hizmetleri Uzman Vekili Güley Abatay da birer konuşma yaptı.
 

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Son Güncelleme: 12.05.2021 18:17
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