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Tatar, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı

20 Kasım 2021 Cumartesi 20:30
Tatar, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, geleceğimizin teminatı olan çocuklar, iklim değişikliğine karşı alınacak bir dizi önlemlere harfiyen riayet etmenin, dünya barışına ve kardeşliğine katkı koyarak gelir adaletsizliği ve yoksulluğa karşı mücadele etmenin tarihi bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmesi münasebetiyle dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de her yıl 20 Kasım gününü, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutluyoruz.

Yüce Meclis tarafından 12 Mart 1996 tarihinde onaylanan Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi, tüm çocuklarımızın haklarını yasal zeminde, ülkemizde de garanti altına almaktadır.

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Bugün global ölçekte yaşanan savaş ve şiddet olaylarının, gelir adaletsizliği ve yoksulluğun, en kıymetli varlıklarımız olan çocukları derinden etkilediğine şahit olmaktayız.

Dünyanın birçok coğrafyasında yaşanan yıkıcı çevre felaketleri, artan küresel ısınma gibi olgular da insanlığın umudu olarak nitelendirdiğimiz çocuklarımız ve gelecek kuşakların yaşamları için en önemli tehdit olarak karşımızda duruyor.

Bu bağlamda, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin takipçisi olmanın yanı sıra, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen COP26 İklim Zirvesi'nde, iklim değişikliğine karşı alınacak bir dizi önlemlere harfiyen riayet etmek, dünya barışına ve kardeşliğine katkı koymak, gelir adaletsizliği ve yoksulluğa karşı mücadele etmek tarihi bir sorumluluk olarak bizi beklemektedir.

Tüm bunların ışığında, geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın egemen devletlerinde güven, huzur ve refah içerisinde, özgürce yaşamaları için var gücümle dün olduğu gibi bugün de çalışacağımı belirtirken, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek için aile ocağından başlayarak  yaşamın her alanında toplum olarak üzerimize düşecek görevleri harfiyen yerine getireceğimize olan inancımı ifade etmek istiyorum. Tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyor ve sevgiyle kucaklıyorum."

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Son Güncelleme: 20.11.2021 22:11
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